Кіт-піаніст став зіркою мережі: кумедне відео
Сьогодні, 10:55
Сарпер Думан зі Стамбула став зіркою мережі не завдяки своїй любові до гри на синтезаторі, а завдяки тому, що це заняття надзвичайно подобається його котам.
Про це повідомляє радіо Максимум.
Чоловік виконує музичні твори, а його пухнастики час до часу ходять по клавішах або й узагалі лягають на них.
Зараз на Instagram-сторінку Сарпера підписані понад 602 тисячі користувачів мережі.
Про це повідомляє радіо Максимум.
Чоловік виконує музичні твори, а його пухнастики час до часу ходять по клавішах або й узагалі лягають на них.
Зараз на Instagram-сторінку Сарпера підписані понад 602 тисячі користувачів мережі.
Bence sevilmeyi en çok hakedenler, en masum olanlardır. Ben bugünü en masum olanlarla geçiriyorum
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