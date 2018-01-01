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Кіт-піаніст став зіркою мережі: кумедне відео

Кіт-піаніст став зіркою мережі: кумедне відео
Сарпер Думан зі Стамбула став зіркою мережі не завдяки своїй любові до гри на синтезаторі, а завдяки тому, що це заняття надзвичайно подобається його котам.

Про це повідомляє радіо Максимум.

Чоловік виконує музичні твори, а його пухнастики час до часу ходять по клавішах або й узагалі лягають на них.

Зараз на Instagram-сторінку Сарпера підписані понад 602 тисячі користувачів мережі.

Теги: курйоз
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