Дивовижне відео Шацьких озер із висоти пташиного польоту





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Нагадаємо, знімальна група суспільно-культурного мультимедійного видання Ukraїner розпочала черговий тур незвіданими куточками України на початку весни минулого року. Побувала команда мандрівників у Шацьку на початку квітня. Їхній візит припав саме на Великодні свята.



Гідами для столичних медійників по озерному краї стали журналістка Христина Грищук (Світязь) та підприємець Петро Зуб.



«Так виглядають Шацькі озера з висоти пташиного польоту. Недарма ж тут живе чимало рідкісних видів птахів. Подивіться й ви на цю красу!» - підписали відео автори.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вражаюче відео Шацьких озер оприлюднила на своєму каналі в YouTube київська команда мандрівників Ukraïner.Про це повідомляє Район. Шацьк Нагадаємо, знімальна група суспільно-культурного мультимедійного видання Ukraїner розпочала черговий тур незвіданими куточками України на початку весни минулого року. Побувала команда мандрівників у Шацьку на початку квітня. Їхній візит припав саме на Великодні свята.Гідами для столичних медійників по озерному краї стали журналістка(Світязь) та підприємець«Так виглядають Шацькі озера з висоти пташиного польоту. Недарма ж тут живе чимало рідкісних видів птахів. Подивіться й ви на цю красу!» - підписали відео автори.

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