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Дивовижне відео Шацьких озер із висоти пташиного польоту

Дивовижне відео Шацьких озер із висоти пташиного польоту
Вражаюче відео Шацьких озер оприлюднила на своєму каналі в YouTube київська команда мандрівників Ukraïner.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Нагадаємо, знімальна група суспільно-культурного мультимедійного видання Ukraїner розпочала черговий тур незвіданими куточками України на початку весни минулого року. Побувала команда мандрівників у Шацьку на початку квітня. Їхній візит припав саме на Великодні свята.

Гідами для столичних медійників по озерному краї стали журналістка Христина Грищук (Світязь) та підприємець Петро Зуб.

«Так виглядають Шацькі озера з висоти пташиного польоту. Недарма ж тут живе чимало рідкісних видів птахів. Подивіться й ви на цю красу!» - підписали відео автори.



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Теги: Світязь, цікаво
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