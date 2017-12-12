У ПортCity стартував благодійний ярмарок
Сьогодні, 11:38
Волонтерський рух «Меценати для солдата» спільно з торгово-розважальним центром ПортCity організували ярмарок виробів ручної роботи. Придбати оригінальні речі можна протягом 24 та 25 лютого на першому поверсі ТРЦ.
Традиційно у ПортCity відбувається благодійний ярмарок на підтримку дітей Небесного легіону. Цікаво, що за словами ініціаторів заходу – волонтерського руху «Меценати для солдата» чимало виробів робили вдови загиблих та діти. Чимало й волонтерських робіт. Долучилися до хорошої акції й майстри.
Тож на першому поверсі ПортCity чималий ярмарок, де можна придбати подарунки й сувеніри, навіть до свята весни. Так, чимало цікавих прикрас на волосся, як для малечі, так і для дорослих. Окрім того, оригінальні свічки, жіночі прикраси. Вперше до Луцька приїхали майстри, які шиють шапки з оригінальними принтами. Кожен може знайти щось для себе, чи друзів.
Ярмарок триватиме протягом вихідних, 24 та 25 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Традиційно у ПортCity відбувається благодійний ярмарок на підтримку дітей Небесного легіону. Цікаво, що за словами ініціаторів заходу – волонтерського руху «Меценати для солдата» чимало виробів робили вдови загиблих та діти. Чимало й волонтерських робіт. Долучилися до хорошої акції й майстри.
Тож на першому поверсі ПортCity чималий ярмарок, де можна придбати подарунки й сувеніри, навіть до свята весни. Так, чимало цікавих прикрас на волосся, як для малечі, так і для дорослих. Окрім того, оригінальні свічки, жіночі прикраси. Вперше до Луцька приїхали майстри, які шиють шапки з оригінальними принтами. Кожен може знайти щось для себе, чи друзів.
Ярмарок триватиме протягом вихідних, 24 та 25 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Муніципали назвали нові «точки», де можна купити сурогат
Сьогодні, 12:24
Велосипедисти вимагають комфортних велодоріжок у Луцьку
Сьогодні, 12:02
У ПортCity стартував благодійний ярмарок
Сьогодні, 11:38
Дивовижне відео Шацьких озер із висоти пташиного польоту
Сьогодні, 11:29
Кіт-піаніст став зіркою мережі: кумедне відео
Сьогодні, 10:55