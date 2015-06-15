Велосипедисти вимагають комфортних велодоріжок у Луцьку
Сьогодні, 12:02
В Academ-Business Hub відбулося загальне обговорення велоінфраструктури Луцька. Основна тема, яку обговорювали під час круглого столу: як зрушити з мертвої точки питання велодоріжок.
Про це пише Юлія Книш на шпальтах Першого.
Присутні на зустрічі насамперед обговорили, чому велодоріжки потрібні автомобілістам. Зокрема, погодились вони, для власної безпеки і безпеки велосипедиста.
Вони також заявили, що місто має бути комфортним, а тому відбувається розробка схеми організації руху.
Основними проблемами під час створення велодоріжок є зупинки, мости та автостоянки. Тому однією з пропозицій було обійти дороги, проаналізувати, де справді потрібні велодоріжки й візіалізувати їх. Окрім цього потрібно визначити їх функцію: для прогулянок чи щоденного пересування.
До круглого столу також долучився Президент Асоціації велосипедистів Луцька Степан Матіях. 2007 був перший велодень, коли й почався самий пік цього руху. Він зауважив, що кількість велосипедистів збільшується, а доріжок для них не створюється.
Один з учасників круглого стола запропонував під час цьогорічного велодня, який відбудеться 3 або 4 неділі травня, зробити півгодину зупинку біля міськради.
Врешті-решт, вони дійшли згоди і обрали учасників делегації в міськраду й домовилися подати запит щодо схеми організації руху.
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Про це пише Юлія Книш на шпальтах Першого.
Присутні на зустрічі насамперед обговорили, чому велодоріжки потрібні автомобілістам. Зокрема, погодились вони, для власної безпеки і безпеки велосипедиста.
Вони також заявили, що місто має бути комфортним, а тому відбувається розробка схеми організації руху.
Основними проблемами під час створення велодоріжок є зупинки, мости та автостоянки. Тому однією з пропозицій було обійти дороги, проаналізувати, де справді потрібні велодоріжки й візіалізувати їх. Окрім цього потрібно визначити їх функцію: для прогулянок чи щоденного пересування.
До круглого столу також долучився Президент Асоціації велосипедистів Луцька Степан Матіях. 2007 був перший велодень, коли й почався самий пік цього руху. Він зауважив, що кількість велосипедистів збільшується, а доріжок для них не створюється.
Один з учасників круглого стола запропонував під час цьогорічного велодня, який відбудеться 3 або 4 неділі травня, зробити півгодину зупинку біля міськради.
Врешті-решт, вони дійшли згоди і обрали учасників делегації в міськраду й домовилися подати запит щодо схеми організації руху.
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Коментарі 3
В Луцьку всі чимось не задоволені і всі щось вимагають, особливо комфортні велодоріжки. Дуже актуально.
Які доріжкі?! Вони що с глузду зїхали? В Луцьку нема памьятника Бандері, а вони доріжкі захотіли. Йдіть краще на фронт та їзжайте там на своїх лісапедах, а Луцьк це місто для автомобілей.
а я, як водій, вимагаю нормальних доріг у луцьку, далі що?
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