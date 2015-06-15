Велосипедисти вимагають комфортних велодоріжок у Луцьку





Про це пише Юлія Книш на шпальтах



Присутні на зустрічі насамперед обговорили, чому велодоріжки потрібні автомобілістам. Зокрема, погодились вони, для власної безпеки і безпеки велосипедиста.



Вони також заявили, що місто має бути комфортним, а тому відбувається розробка схеми організації руху.



Основними проблемами під час створення велодоріжок є зупинки, мости та автостоянки. Тому однією з пропозицій було обійти дороги, проаналізувати, де справді потрібні велодоріжки й візіалізувати їх. Окрім цього потрібно визначити їх функцію: для прогулянок чи щоденного пересування.



До круглого столу також долучився Президент Асоціації велосипедистів Луцька Степан Матіях. 2007 був перший велодень, коли й почався самий пік цього руху. Він зауважив, що кількість велосипедистів збільшується, а доріжок для них не створюється.



Один з учасників круглого стола запропонував під час цьогорічного велодня, який відбудеться 3 або 4 неділі травня, зробити півгодину зупинку біля міськради.



Врешті-решт, вони дійшли згоди і обрали учасників делегації в міськраду й домовилися подати запит щодо схеми організації руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Academ-Business Hub відбулося загальне обговорення велоінфраструктури Луцька. Основна тема, яку обговорювали під час круглого столу: як зрушити з мертвої точки питання велодоріжок.Про це пишена шпальтах Першого Присутні на зустрічі насамперед обговорили, чому велодоріжки потрібні автомобілістам. Зокрема, погодились вони, для власної безпеки і безпеки велосипедиста.Вони також заявили, що місто має бути комфортним, а тому відбувається розробка схеми організації руху.Основними проблемами під час створення велодоріжок є зупинки, мости та автостоянки. Тому однією з пропозицій було обійти дороги, проаналізувати, де справді потрібні велодоріжки й візіалізувати їх. Окрім цього потрібно визначити їх функцію: для прогулянок чи щоденного пересування.До круглого столу також долучився Президент Асоціації велосипедистів Луцька. 2007 був перший велодень, коли й почався самий пік цього руху. Він зауважив, що кількість велосипедистів збільшується, а доріжок для них не створюється.Один з учасників круглого стола запропонував під час цьогорічного велодня, який відбудеться 3 або 4 неділі травня, зробити півгодину зупинку біля міськради.Врешті-решт, вони дійшли згоди і обрали учасників делегації в міськраду й домовилися подати запит щодо схеми організації руху.

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