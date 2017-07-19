У Польщі затримали українського хакера
Сьогодні, 12:45
У Польщі затримали громадянина України, якого розшукував Інтерпол за поширення шкідливих програм.
Про це повідомляє Кореспондент.
Затриманням 44-річного українського хакера займалися співробітники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, за співпраці з ФБР.
Польське Центральне слідче бюро зацікавилось ним після того, як стало відомо, що чоловік може перебувати в південній частині країни. Зрештою, його знайшли в місті Бельсько-Бяла, де і затримали.
«Чоловіка підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається поширенням шкідливих програм і хакерськими атаками. Зловмисні програми відстежували, а потім фільтрували дані кредитних карт. Збиток, нанесений діяльністю злочинної групи, досягає декількох сотень мільйонів доларів», - повідомили в Центральному слідчому бюро Польщі .
Хакеру загрожує до 30 років позбавлення волі. Зараз він перебуває під арештом в очікуванні рішення про екстрадицію в США.
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Про це повідомляє Кореспондент.
Затриманням 44-річного українського хакера займалися співробітники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, за співпраці з ФБР.
Польське Центральне слідче бюро зацікавилось ним після того, як стало відомо, що чоловік може перебувати в південній частині країни. Зрештою, його знайшли в місті Бельсько-Бяла, де і затримали.
«Чоловіка підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займається поширенням шкідливих програм і хакерськими атаками. Зловмисні програми відстежували, а потім фільтрували дані кредитних карт. Збиток, нанесений діяльністю злочинної групи, досягає декількох сотень мільйонів доларів», - повідомили в Центральному слідчому бюро Польщі .
Хакеру загрожує до 30 років позбавлення волі. Зараз він перебуває під арештом в очікуванні рішення про екстрадицію в США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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