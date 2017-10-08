Стартували екстремальні туристичні змагання «Доброволець». ФОТО

У селі Дерно Ківерцівського району сьогодні, 24 лютого, розпочались екстремальні туристичні змагання «Доброволець».Цьогоріч приймають участь у змаганнях 260 патріотів, які сформувались у 88 команд.Учасники за 24 години повинні подолати у повному складі маршрут з 3-х ступенів складності : I категорія складності (80 км) – 21 команда; II категорія складності (40 км) – 50 команд; III категорія складності (20 км) – 17 команд.Туристичний змаг проводиться з метою вшанування героїчного чину всіх борців за незалежність України.Маршрут пролягатиме історичними місцями бойової слави УПА. До змагань приєднались учасники з Києва, Білої Церкви, Чернігова, Черкас, Житомира, Миколаєва, Тернополя, Вишгорода, Рівного, Луцька, Ковеля, Львова, Кропивницького, Вараша, Острога, Костополя та з різних куточків Волині.Перед початком заходу організатор, голова Волинської обласної організації політичної партії «Громадський рух «Народний контроль»зауважив, що не спроста змагання відбуваються саме у цьому селі.«У селі Дерно в 2015 році сільським головою став наш побратим, майданівець, боєць 35-ої сотні самооборони «Волинська Січ»«Пегас», - зазначив він.Після цього до учасників звернувся і сам Олександр Гуч:«Мені дуже приємно, що цього року «Доброволець», який стартував ще у 2005 році вже відбувається у селі Дерно. Дай Бог, він тут і зачепиться. Зичу всім гарно провести час. Звісно, перемогти зможе не кожен, але максимально позитивні враження отримає».Один із співорганізаторів змагань, керівник «Національного Альянсу»зауважив, що «Доброволець» відбувається вже 12 років поспіль.