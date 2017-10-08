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Стартували екстремальні туристичні змагання «Доброволець». ФОТО

Стартували екстремальні туристичні змагання «Доброволець». ФОТО
У селі Дерно Ківерцівського району сьогодні, 24 лютого, розпочались екстремальні туристичні змагання «Доброволець».

Цьогоріч приймають участь у змаганнях 260 патріотів, які сформувались у 88 команд.

Учасники за 24 години повинні подолати у повному складі маршрут з 3-х ступенів складності : I категорія складності (80 км) – 21 команда; II категорія складності (40 км) – 50 команд; III категорія складності (20 км) – 17 команд.

Туристичний змаг проводиться з метою вшанування героїчного чину всіх борців за незалежність України.

Маршрут пролягатиме історичними місцями бойової слави УПА. До змагань приєднались учасники з Києва, Білої Церкви, Чернігова, Черкас, Житомира, Миколаєва, Тернополя, Вишгорода, Рівного, Луцька, Ковеля, Львова, Кропивницького, Вараша, Острога, Костополя та з різних куточків Волині.

Перед початком заходу організатор, голова Волинської обласної організації політичної партії «Громадський рух «Народний контроль» Павло Данильчук зауважив, що не спроста змагання відбуваються саме у цьому селі.

«У селі Дерно в 2015 році сільським головою став наш побратим, майданівець, боєць 35-ої сотні самооборони «Волинська Січ» Олександр Гуч «Пегас», - зазначив він.

Після цього до учасників звернувся і сам Олександр Гуч:

«Мені дуже приємно, що цього року «Доброволець», який стартував ще у 2005 році вже відбувається у селі Дерно. Дай Бог, він тут і зачепиться. Зичу всім гарно провести час. Звісно, перемогти зможе не кожен, але максимально позитивні враження отримає».

Один із співорганізаторів змагань, керівник «Національного Альянсу» Богдан Бальбуза зауважив, що «Доброволець» відбувається вже 12 років поспіль.

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Теги: змагання, Доброволець, туризм, варте уваги
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