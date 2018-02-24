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Аварія у Вашингтоні: автівка врізалася у Білий дім

Аварія у Вашингтоні: автівка врізалася у Білий дім

У Вашингтоні легковий автомобіль врізався в загородження біля Білого дому. У зв’язку з цим входи в будівлю адміністрації президента США тимчасово перекриті.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Аssociated Press.

За кермом автомобіля була жінка, її відразу затримали.
Секретна служба США, що відповідає за охорону перших осіб держави, повідомила, що автомобіль не проник за загороджувальний бар’єр Білого дому. Під час інциденту зброя не застосовувалася.

Про стан водія не повідомляється.

У момент інциденту президент США Дональд Трамп приймав у своїй резиденції прем’єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла. Тернбулл залишається в Білому домі на час розслідування інциденту.


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Теги: ДТП
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