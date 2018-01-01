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«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди

«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди
У зв’язку із погіршенням погодних умов на Волині пішоходів та водіїв закликають бути обачними.

Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.

Водіїі закликають бути уважними за кермом, враховувати стан дорожнього покриття, не перевищувати швидкість та дотримуватися Правил дорожнього руху.

«Пішоходи, ваша увага – ваша безпека. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях», - зазначають у поліції.

«Температура повітря знижується, й за прогнозами синоптиків похолодання протримається до 27 лютого, тож візьміть собі на озброєння», - йдеться у повідомленні патрульних.

«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди

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Теги: патрульні, поліція
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