«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди
Сьогодні, 13:11
У зв’язку із погіршенням погодних умов на Волині пішоходів та водіїв закликають бути обачними.
Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Водіїі закликають бути уважними за кермом, враховувати стан дорожнього покриття, не перевищувати швидкість та дотримуватися Правил дорожнього руху.
«Пішоходи, ваша увага – ваша безпека. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях», - зазначають у поліції.
«Температура повітря знижується, й за прогнозами синоптиків похолодання протримається до 27 лютого, тож візьміть собі на озброєння», - йдеться у повідомленні патрульних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Водіїі закликають бути уважними за кермом, враховувати стан дорожнього покриття, не перевищувати швидкість та дотримуватися Правил дорожнього руху.
«Пішоходи, ваша увага – ваша безпека. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях», - зазначають у поліції.
«Температура повітря знижується, й за прогнозами синоптиків похолодання протримається до 27 лютого, тож візьміть собі на озброєння», - йдеться у повідомленні патрульних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині на трасі горіла фура
Сьогодні, 14:01
«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди
Сьогодні, 13:11
Стартували екстремальні туристичні змагання «Доброволець». ФОТО
Сьогодні, 13:05
Аварія у Вашингтоні: автівка врізалася у Білий дім
Сьогодні, 13:04