«Будьте обережні на дорозі»: волинян попередили про погіршення погоди

У зв’язку із погіршенням погодних умов на Волині пішоходів та водіїв закликають бути обачними.Про це йдеться у повідомленні управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.Водіїі закликають бути уважними за кермом, враховувати стан дорожнього покриття, не перевищувати швидкість та дотримуватися Правил дорожнього руху.«Пішоходи, ваша увага – ваша безпека. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях», - зазначають у поліції.«Температура повітря знижується, й за прогнозами синоптиків похолодання протримається до 27 лютого, тож візьміть собі на озброєння», - йдеться у повідомленні патрульних.