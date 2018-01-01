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Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО

Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО
Норвезька обсерваторія в місті Сенья відобразила на відео північне сяйво, яке назвали Аврора Бореаліс.

Найяскравіші моменти з'єднали у хвилинному відео, на якому видно, як небо переливається синіми, зеленими, жовтими квітами, - пише Корреспондент.

Також обсерваторія вела пряму трансляцію північного сяйва у Facebook, тому всі охочі могли спостерігати за незвичайним атмосферним явищем у прямому ефірі.

Такі різнокольорові переливання в небі відбуваються внаслідок взаємодії магнітосфери Землі із зарядженими частинками сонячного вітру.


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Теги: північне сяйво
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