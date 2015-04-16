У Ковелі родинам загиблих атовців виплатять компенсації за пам'ятники





Таке рішення прийняли депутати міської ради на черговій 34-й сесії, що відбулася 22 лютого, - пише



Також затвердили порядок надання матеріальної допомоги, яка виплачуватиметься згідно Програми соціального захисту окремих категорій мешканців міста Ковеля.



Отримати кошти мають право сім’ї, які на момент загибелі (смерті) військовослужбовця були зареєстровані в Ковелі. Відшкодування буде проводитись одноразово і лише одному члену сім’ї.



Комісія з питань соціального захисту населення розглядає подані звернення і приймає рішення. Документом також передбачено, що родина має право відмовитись від допомоги, надавши письмову вмотивовану відмову у такому відшкодуванні.



При виникненні суперечностей при зверненні за матеріальною допомогою (отримання одночасно кількох звернень) рішення про розміри виплат та визначення осіб, яким буде виплачено матеріальну допомогу, також приймається комісією.



Депутати міської ради, а також міський голова Олег Кіндер підтримали рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельським родинам загиблих та померлих учасників АТО з міського бюджету відшкодують витрати, понесені за встановлення надгробних пам’ятників. Розмір виплати становитиме 30 тисяч гривень.Таке рішення прийняли депутати міської ради на черговій 34-й сесії, що відбулася 22 лютого, - пише КовельPost Також затвердили порядок надання матеріальної допомоги, яка виплачуватиметься згідно Програми соціального захисту окремих категорій мешканців міста Ковеля.Отримати кошти мають право сім’ї, які на момент загибелі (смерті) військовослужбовця були зареєстровані в Ковелі. Відшкодування буде проводитись одноразово і лише одному члену сім’ї.Комісія з питань соціального захисту населення розглядає подані звернення і приймає рішення. Документом також передбачено, що родина має право відмовитись від допомоги, надавши письмову вмотивовану відмову у такому відшкодуванні.При виникненні суперечностей при зверненні за матеріальною допомогою (отримання одночасно кількох звернень) рішення про розміри виплат та визначення осіб, яким буде виплачено матеріальну допомогу, також приймається комісією.Депутати міської ради, а також міський головапідтримали рішення.

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