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На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО

На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО
У Нововолинську трапилася ДТП за участю автомобіля депутата Волинської обласної ради та учбового авто.

Зі слів очевидців, водій Volkswagen не вибрав безпечної дистанції та вчасно не загальмував. Як наслідок – машина протаранила бампер навчального автомобіля, за кермом якого перебувала учениця разом із інструктором, - пише Буг.

За словами інструктора, учбовий автомобіль стояв на червоний сигнал світлофора, перед стоп-лінією, приблизно хвилину.

Автіки зазнали механічних пошкоджень, постраждалих не має.

На місці події працювала поліція.
На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО
На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО
На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО
На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ, депутат
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