На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО





Зі слів очевидців, водій Volkswagen не вибрав безпечної дистанції та вчасно не загальмував. Як наслідок – машина протаранила бампер навчального автомобіля, за кермом якого перебувала учениця разом із інструктором, - пише



За словами інструктора, учбовий автомобіль стояв на червоний сигнал світлофора, перед стоп-лінією, приблизно хвилину.



Автіки зазнали механічних пошкоджень, постраждалих не має.



На місці події працювала поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську трапилася ДТП за участю автомобіля депутата Волинської обласної ради та учбового авто.Зі слів очевидців, водій Volkswagen не вибрав безпечної дистанції та вчасно не загальмував. Як наслідок – машина протаранила бампер навчального автомобіля, за кермом якого перебувала учениця разом із інструктором, - пише Буг За словами інструктора, учбовий автомобіль стояв на червоний сигнал світлофора, перед стоп-лінією, приблизно хвилину.Автіки зазнали механічних пошкоджень, постраждалих не має.На місці події працювала поліція.

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