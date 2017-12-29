На Волині депутат в'їхав в учбове авто. ФОТО
Сьогодні, 14:55
У Нововолинську трапилася ДТП за участю автомобіля депутата Волинської обласної ради та учбового авто.
Зі слів очевидців, водій Volkswagen не вибрав безпечної дистанції та вчасно не загальмував. Як наслідок – машина протаранила бампер навчального автомобіля, за кермом якого перебувала учениця разом із інструктором, - пише Буг.
За словами інструктора, учбовий автомобіль стояв на червоний сигнал світлофора, перед стоп-лінією, приблизно хвилину.
Автіки зазнали механічних пошкоджень, постраждалих не має.
На місці події працювала поліція.
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Зі слів очевидців, водій Volkswagen не вибрав безпечної дистанції та вчасно не загальмував. Як наслідок – машина протаранила бампер навчального автомобіля, за кермом якого перебувала учениця разом із інструктором, - пише Буг.
За словами інструктора, учбовий автомобіль стояв на червоний сигнал світлофора, перед стоп-лінією, приблизно хвилину.
Автіки зазнали механічних пошкоджень, постраждалих не має.
На місці події працювала поліція.
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