В Індії авто протаранило будівлю школи: є загиблі і поранені





Про це в суботу, 24 лютого, повідомляє



У результаті автокатастрофи 9 школярів загинули. Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення.



Постраждалі доставлені в найближчу лікарню. Причини аварії поки невідомі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль на повній швидкості в'їхав у будівлю школи в місті Музаффарпур у штаті Біхар на сході Індії.Про це в суботу, 24 лютого, повідомляє Корреспондент з посиланням на Інтерфакс Україна.У результаті автокатастрофи 9 школярів загинули. Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення.Постраждалі доставлені в найближчу лікарню. Причини аварії поки невідомі.

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