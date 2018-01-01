В Індії авто протаранило будівлю школи: є загиблі і поранені
Сьогодні, 15:09
Автомобіль на повній швидкості в'їхав у будівлю школи в місті Музаффарпур у штаті Біхар на сході Індії.
Про це в суботу, 24 лютого, повідомляє Корреспондент з посиланням на Інтерфакс Україна.
У результаті автокатастрофи 9 школярів загинули. Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення.
Постраждалі доставлені в найближчу лікарню. Причини аварії поки невідомі.
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Про це в суботу, 24 лютого, повідомляє Корреспондент з посиланням на Інтерфакс Україна.
У результаті автокатастрофи 9 школярів загинули. Крім того, не менше 24 осіб отримали поранення.
Постраждалі доставлені в найближчу лікарню. Причини аварії поки невідомі.
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