У місті на Волині планують вирішити питання безпритульних собак без КП «Ласка»





Участь в обговорені взяли небайдужі представники громадської ініціативної групи, - пише



На даний момент вилов і стерилізацію безпритульних собак у місті здійснює КП “Ласка”, яке знаходиться в Луцьку. За одну собачку з міського бюджету платять близько 900 гривень. За інформацією заступника директора ВУКГ Олега Голяна, за 2017 рік в Нововолинську було виловлено 84 собаки.



Однак, проконтролювати скільки собак вивозять з міста і скільки назад привозять неможливо. Так само ж і те, яким способом здійснюють стерилізацію.



Більше 30-ти небайдужих мешканців міста зібралися, щоб обговорити проблему з безпритульними собаками. Координатором ініціативної групи є Ірина Киця. Вона розповіла про можливі шляхи вирішення питання.



“Перше, що необхідно – це стерилізувати собак в місті. Для цього потрібно послуги ветеринара, який буде проводити операцію та місце для перетримки. У майбутньому хотілося б створити повноцінний притулок. Також важливо займатися прилаштуванням тварин в сім’ї”, – розповіла Ірина.



Люди готові допомагати з доглядом за тваринами, пошуком для них домівки, підприємці – фінансово для здійснення стерилізації та утримання місця перетримки. Активно долучається і молодь.



Ініціативна група також сподівається на допомогу та розуміння від міської влади.



Ініціативна група активно вирішує дане питання. Місцевий ветеринар Сергій Попович готовий стерилізувати певну кількість собак у своєму кабінеті. Роботу буде проводити безкоштовно, але з оплатою наркозу та медичних препаратів. У нього є спеціальний кліпсатор, за допомогою якого можна буде позначати стерилізованих тварин.



На даний момент знайшли приміщення для перетримки собак після проведення стерилізації. Місцевий підприємець Алла Сиротюк буде оплачувати оренду.



Небайдужих мешканців міста просять долучитися до цієї справи. Перш за все потрібна допомога в догляді за собаками, за місцем перетримки, а також фінансова допомога.



У facebook створена спільнота “Дім 4лапим“, де можна побачити фото тварин, які потребують господарів.



Тож, усіх жителів міста просять долучатися до боротьби з безпритульними собаками. Вітається також фінансова допомога, адже витрати на проведення такої роботи – немалі, так як у місті багато безхатніх собак.



Контактний номер телефону для отримання необхідної інформації: 067 765 81 86 (Ірина Киця).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вирішували питання безпритульних тварин.Участь в обговорені взяли небайдужі представники громадської ініціативної групи, - пише БУГ На даний момент вилов і стерилізацію безпритульних собак у місті здійснює КП “Ласка”, яке знаходиться в Луцьку. За одну собачку з міського бюджету платять близько 900 гривень. За інформацією заступника директора ВУКГ, за 2017 рік в Нововолинську було виловлено 84 собаки.Однак, проконтролювати скільки собак вивозять з міста і скільки назад привозять неможливо. Так само ж і те, яким способом здійснюють стерилізацію.Більше 30-ти небайдужих мешканців міста зібралися, щоб обговорити проблему з безпритульними собаками. Координатором ініціативної групи є. Вона розповіла про можливі шляхи вирішення питання.“Перше, що необхідно – це стерилізувати собак в місті. Для цього потрібно послуги ветеринара, який буде проводити операцію та місце для перетримки. У майбутньому хотілося б створити повноцінний притулок. Також важливо займатися прилаштуванням тварин в сім’ї”, – розповіла Ірина.Люди готові допомагати з доглядом за тваринами, пошуком для них домівки, підприємці – фінансово для здійснення стерилізації та утримання місця перетримки. Активно долучається і молодь.Ініціативна група також сподівається на допомогу та розуміння від міської влади.Ініціативна група активно вирішує дане питання. Місцевий ветеринарготовий стерилізувати певну кількість собак у своєму кабінеті. Роботу буде проводити безкоштовно, але з оплатою наркозу та медичних препаратів. У нього є спеціальний кліпсатор, за допомогою якого можна буде позначати стерилізованих тварин.На даний момент знайшли приміщення для перетримки собак після проведення стерилізації. Місцевий підприємецьбуде оплачувати оренду.Небайдужих мешканців міста просять долучитися до цієї справи. Перш за все потрібна допомога в догляді за собаками, за місцем перетримки, а також фінансова допомога.У facebook створена спільнота “Дім 4лапим“, де можна побачити фото тварин, які потребують господарів.Тож, усіх жителів міста просять долучатися до боротьби з безпритульними собаками. Вітається також фінансова допомога, адже витрати на проведення такої роботи – немалі, так як у місті багато безхатніх собак.Контактний номер телефону для отримання необхідної інформації: 067 765 81 86 (Ірина Киця).

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