Відсьогодні набув чинності закон про реінтеграцію Донбасу





Президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого, - передає



При цьому глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.



Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення.



18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. 6 лютого Верховна Рада дозволила Парубію підписати закон про реінтеграцію Донбасу.



Парубій підписав Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 8 лютого і відправив його на підпис Президенту України Петру Порошенку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, відсьогодні набув чинності.Президентпідписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого, - передає УНН При цьому глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення.18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. 6 лютого Верховна Рада дозволилапідписати закон про реінтеграцію Донбасу.Парубій підписав Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 8 лютого і відправив його на підпис Президенту України Петру Порошенку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію