Знання - це зброя: у Луцьку волинських журналістів навчали цифровій безпеці. ВІДЕО





Про це розповідали на тренінгу, який організували за сприяння громадської організації “Міжнародна академія демократії”, - інформує



Медійники розповіли, про проблемами з якими стикались раніше, а тренери підказали їм як правильно діяти після зламу облікових записів або ж зараження ноутбука шпигунськими програмами.



Питання збереження власних даних особливо актуальне нині для журналістів. Тим паче, що за останній тиждень на Рівнинщині було декілька резонансних подій, пов’язаних з викраденням серверів інтернет-видання “Четверта влада”, яке займалось журналістськими розслідуваннями. За декілька днів офіс цього видання підпалили.



Тренінг триватиме протягом двох днів. За словами організаторів, планують і надалі проводити подібні події, щоправда, залучаючи до них ще більшу кількість волинських медійників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку волинських журналістів вчили цифрової безпеки.Про це розповідали на тренінгу, який організували за сприяння громадської організації “Міжнародна академія демократії”, - інформує 12 канал Медійники розповіли, про проблемами з якими стикались раніше, а тренери підказали їм як правильно діяти після зламу облікових записів або ж зараження ноутбука шпигунськими програмами.Питання збереження власних даних особливо актуальне нині для журналістів. Тим паче, що за останній тиждень на Рівнинщині було декілька резонансних подій, пов’язаних з викраденням серверів інтернет-видання “Четверта влада”, яке займалось журналістськими розслідуваннями. За декілька днів офіс цього видання підпалили.Тренінг триватиме протягом двох днів. За словами організаторів, планують і надалі проводити подібні події, щоправда, залучаючи до них ще більшу кількість волинських медійників.

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