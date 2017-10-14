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Знання - це зброя: у Луцьку волинських журналістів навчали цифровій безпеці. ВІДЕО

Знання - це зброя: у Луцьку волинських журналістів навчали цифровій безпеці. ВІДЕО
У Луцьку волинських журналістів вчили цифрової безпеки.

Про це розповідали на тренінгу, який організували за сприяння громадської організації “Міжнародна академія демократії”, - інформує 12 канал.

Медійники розповіли, про проблемами з якими стикались раніше, а тренери підказали їм як правильно діяти після зламу облікових записів або ж зараження ноутбука шпигунськими програмами.

Питання збереження власних даних особливо актуальне нині для журналістів. Тим паче, що за останній тиждень на Рівнинщині було декілька резонансних подій, пов’язаних з викраденням серверів інтернет-видання “Четверта влада”, яке займалось журналістськими розслідуваннями. За декілька днів офіс цього видання підпалили.

Тренінг триватиме протягом двох днів. За словами організаторів, планують і надалі проводити подібні події, щоправда, залучаючи до них ще більшу кількість волинських медійників.


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Теги: цифрова безпека, медійники, захист
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