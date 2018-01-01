Команда «Волині» поповнилась двома новачками
Сьогодні, 18:01
ФК «Волинь» підписав контракти з двома футболістами – Володимиром Коробкою та Хагназарі Сіавашем.
«Волинь» продовжує підсилювати склад перед відновленням чемпіонату у Першій лізі, - інформує офіційний сайт ФК «Волинь».
Ще до виїзду на другий турецький збір клуб підписав контракт з 28-річним півзахисником Володимиром Коробкою – вихованцем «Дніпра», який виступав за «Таврію», запорізький «Металург», російські «Волгар» та «Тюмень», білоруський «Вітебськ», а також грузинські «Колхеті-1913» та «Торпедо» (Кутаїсі).
А також офіційно новим гравцем «Волині» став іранський атакувальний півзахисник Хагназарі Сіаваш. Цей 22-річний футболіст окрім домашнього чемпіонату та молодіжної збірної Ірану встиг пограти й у США. Останнім клубом Сіаваша була стрийська «Скала».
До слова, обидва новачки уже потренувалися з командою на першому турецькому зборі, а іранський новачок «Волині» Хагназарі Сіаваш добре проявив себе у останньому контрольному поєдинку проти грузинського «Мерані», де запам’ятався хорошими діями у атаці та гольовою передачею на Олексія Клака, коли той забивав єдиний гол у матчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Волинь» продовжує підсилювати склад перед відновленням чемпіонату у Першій лізі, - інформує офіційний сайт ФК «Волинь».
Ще до виїзду на другий турецький збір клуб підписав контракт з 28-річним півзахисником Володимиром Коробкою – вихованцем «Дніпра», який виступав за «Таврію», запорізький «Металург», російські «Волгар» та «Тюмень», білоруський «Вітебськ», а також грузинські «Колхеті-1913» та «Торпедо» (Кутаїсі).
А також офіційно новим гравцем «Волині» став іранський атакувальний півзахисник Хагназарі Сіаваш. Цей 22-річний футболіст окрім домашнього чемпіонату та молодіжної збірної Ірану встиг пограти й у США. Останнім клубом Сіаваша була стрийська «Скала».
До слова, обидва новачки уже потренувалися з командою на першому турецькому зборі, а іранський новачок «Волині» Хагназарі Сіаваш добре проявив себе у останньому контрольному поєдинку проти грузинського «Мерані», де запам’ятався хорошими діями у атаці та гольовою передачею на Олексія Клака, коли той забивав єдиний гол у матчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
Сьогодні, 18:32
Команда «Волині» поповнилась двома новачками
Сьогодні, 18:01
Відсьогодні набув чинності закон про реінтеграцію Донбасу
Сьогодні, 17:02