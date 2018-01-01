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Команда «Волині» поповнилась двома новачками

Команда «Волині» поповнилась двома новачками
ФК «Волинь» підписав контракти з двома футболістами – Володимиром Коробкою та Хагназарі Сіавашем.

«Волинь» продовжує підсилювати склад перед відновленням чемпіонату у Першій лізі, - інформує офіційний сайт ФК «Волинь».

Ще до виїзду на другий турецький збір клуб підписав контракт з 28-річним півзахисником Володимиром Коробкою – вихованцем «Дніпра», який виступав за «Таврію», запорізький «Металург», російські «Волгар» та «Тюмень», білоруський «Вітебськ», а також грузинські «Колхеті-1913» та «Торпедо» (Кутаїсі).

А також офіційно новим гравцем «Волині» став іранський атакувальний півзахисник Хагназарі Сіаваш. Цей 22-річний футболіст окрім домашнього чемпіонату та молодіжної збірної Ірану встиг пограти й у США. Останнім клубом Сіаваша була стрийська «Скала».

До слова, обидва новачки уже потренувалися з командою на першому турецькому зборі, а іранський новачок «Волині» Хагназарі Сіаваш добре проявив себе у останньому контрольному поєдинку проти грузинського «Мерані», де запам’ятався хорошими діями у атаці та гольовою передачею на Олексія Клака, коли той забивав єдиний гол у матчі.


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Теги: Волинь, футбол, новачки
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