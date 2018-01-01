На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат





Однак, викрасти кошти зловмисникам не вдалось, - пише



Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, за фактом спроби крадіжки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Наразі проводяться заходи з розшуку злочинців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Шацьку у ніч з 22 на 23 лютого невідомі особи спробували пограбувати банкомат одного з банків, які діють в районному центрі.Однак, викрасти кошти зловмисникам не вдалось, - пише Район.Шацьк Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, за фактом спроби крадіжки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Наразі проводяться заходи з розшуку злочинців.

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