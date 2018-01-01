вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат

На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
В Шацьку у ніч з 22 на 23 лютого невідомі особи спробували пограбувати банкомат одного з банків, які діють в районному центрі.

Однак, викрасти кошти зловмисникам не вдалось, - пише Район.Шацьк.

Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, за фактом спроби крадіжки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі проводяться заходи з розшуку злочинців.

На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, банкомат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
Сьогодні, 18:32
Команда «Волині» поповнилась двома новачками
Сьогодні, 18:01
Знання - це зброя: у Луцьку волинських журналістів навчали цифровій безпеці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
Відсьогодні набув чинності закон про реінтеграцію Донбасу
Сьогодні, 17:02
Схожі новини
У Луцьку озброєні злочинці відібрали у валютника мільйон, - ЗМІ У Луцьку озброєні злочинці відібрали у валютника мільйон, - ЗМІ
06 лютий, 21:36
Волинянку побили та пограбували у власному помешканні Волинянку побили та пограбували у власному помешканні
02 лютий, 16:49
Пограбували «Луцькрекламу» Пограбували «Луцькрекламу»
24 січень, 10:04
ПриватБанк виплатить винагороду за інформацію про вандалів з Чернігова* ПриватБанк виплатить винагороду за інформацію про вандалів з Чернігова*
20 січень, 02:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Радянські прапори на параді в Кривому Розі: призначили службове розслідування
23 лютий, 17:58
 1
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
23 лютий, 11:14
 1
У Луцьку пропонують вивішувати «бандерівський» прапор
23 лютий, 10:45
 1
Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
 0
На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8