На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
Сьогодні, 18:32
В Шацьку у ніч з 22 на 23 лютого невідомі особи спробували пограбувати банкомат одного з банків, які діють в районному центрі.
Однак, викрасти кошти зловмисникам не вдалось, - пише Район.Шацьк.
Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, за фактом спроби крадіжки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі проводяться заходи з розшуку злочинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Однак, викрасти кошти зловмисникам не вдалось, - пише Район.Шацьк.
Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, за фактом спроби крадіжки відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі проводяться заходи з розшуку злочинців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як у казці: у Норвегії зняли дивовижне північне сяйво. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
На Волині зловмисники намагались пограбувати банкомат
Сьогодні, 18:32
Команда «Волині» поповнилась двома новачками
Сьогодні, 18:01
Відсьогодні набув чинності закон про реінтеграцію Донбасу
Сьогодні, 17:02