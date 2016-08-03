Соромно дивитись на «визнання»: як на Волині руйнується придорожний знак
Сьогодні, 03:13
У селі Колодяжне Ковельського району придорожний знак знаходиться у занедбаному і аварійному стані.
Про це пише Район.Ковель.
«Соромно повертатися додому в Ковельський район від усюди – Луцька, Любомля, Маневичів, де рука «господаря» забула маркувати знаком чи монументом: «Ковельський район». Але ще більше було соромно дорогою на Луцьк угледіти географічне «визнання» приналежності європейської Лесі до Ковельщини обабіч європейського шляху!!!» – розповів місцевий депутат Анатолій Корнійчук, надавши на підтверження фотознімки.
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Про це пише Район.Ковель.
«Соромно повертатися додому в Ковельський район від усюди – Луцька, Любомля, Маневичів, де рука «господаря» забула маркувати знаком чи монументом: «Ковельський район». Але ще більше було соромно дорогою на Луцьк угледіти географічне «визнання» приналежності європейської Лесі до Ковельщини обабіч європейського шляху!!!» – розповів місцевий депутат Анатолій Корнійчук, надавши на підтверження фотознімки.
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