У Польщі судитимуть роботодавця, який «викинув» хвору українку за вулицю





Про це повідомляє



Роботодавець українки після того як у неї стався інсульт відвіз її автомобілем у сусідній населений пункт і залишив паралізовану на автобусній зупинці.



Працівники поліції допитали чоловіка і пред'явили йому звинувачення у нелегальному працевлаштуванні жінки й її сестри.



Як повідомив прес-секретар Великопольської поліції Анджей Боров'як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт у Заклад соціального страхування. Після допиту чоловік був відпущений додому. Він додав, що поліція веде розслідування цієї справи.



Своєю чергою, Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці в Познані повідомив, що в фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати повинні бути відомі в кінці березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі власнику фірми, в якій працювала громадянка України, залишена на лавці після інсульту, пред'явлено звинувачення в нелегальному працевлаштуванні іноземців.Про це повідомляє Польське радіо Роботодавець українки після того як у неї стався інсульт відвіз її автомобілем у сусідній населений пункт і залишив паралізовану на автобусній зупинці.Працівники поліції допитали чоловіка і пред'явили йому звинувачення у нелегальному працевлаштуванні жінки й її сестри.Як повідомив прес-секретар Великопольської поліції Анджей Боров'як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт у Заклад соціального страхування. Після допиту чоловік був відпущений додому. Він додав, що поліція веде розслідування цієї справи.Своєю чергою, Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці в Познані повідомив, що в фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати повинні бути відомі в кінці березня.

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