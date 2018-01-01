У Польщі судитимуть роботодавця, який «викинув» хвору українку за вулицю
24 лютий, 22:20
У Польщі власнику фірми, в якій працювала громадянка України, залишена на лавці після інсульту, пред'явлено звинувачення в нелегальному працевлаштуванні іноземців.
Про це повідомляє Польське радіо.
Роботодавець українки після того як у неї стався інсульт відвіз її автомобілем у сусідній населений пункт і залишив паралізовану на автобусній зупинці.
Працівники поліції допитали чоловіка і пред'явили йому звинувачення у нелегальному працевлаштуванні жінки й її сестри.
Як повідомив прес-секретар Великопольської поліції Анджей Боров'як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт у Заклад соціального страхування. Після допиту чоловік був відпущений додому. Він додав, що поліція веде розслідування цієї справи.
Своєю чергою, Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці в Познані повідомив, що в фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати повинні бути відомі в кінці березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Польське радіо.
Роботодавець українки після того як у неї стався інсульт відвіз її автомобілем у сусідній населений пункт і залишив паралізовану на автобусній зупинці.
Працівники поліції допитали чоловіка і пред'явили йому звинувачення у нелегальному працевлаштуванні жінки й її сестри.
Як повідомив прес-секретар Великопольської поліції Анджей Боров'як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт у Заклад соціального страхування. Після допиту чоловік був відпущений додому. Він додав, що поліція веде розслідування цієї справи.
Своєю чергою, Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці в Познані повідомив, що в фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати повинні бути відомі в кінці березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Іншою статтею звинувачення мав би бути злочин проти людяності...
Останні новини
Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір
Сьогодні, 01:06
Луцькі волейболісти - переможці Чемпіонату України
24 лютий, 23:01
У Польщі судитимуть роботодавця, який «викинув» хвору українку за вулицю
24 лютий, 22:20
Лучанин розповів, як змагався за звання кращого кравця Італії
24 лютий, 21:25
Волинського екс-чиновника засудили до 3-ох років тюрми
24 лютий, 20:03