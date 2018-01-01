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У Польщі судитимуть роботодавця, який «викинув» хвору українку за вулицю

У Польщі судитимуть роботодавця, який «викинув» хвору українку за вулицю
У Польщі власнику фірми, в якій працювала громадянка України, залишена на лавці після інсульту, пред'явлено звинувачення в нелегальному працевлаштуванні іноземців.

Про це повідомляє Польське радіо.

Роботодавець українки після того як у неї стався інсульт відвіз її автомобілем у сусідній населений пункт і залишив паралізовану на автобусній зупинці.

Працівники поліції допитали чоловіка і пред'явили йому звинувачення у нелегальному працевлаштуванні жінки й її сестри.

Як повідомив прес-секретар Великопольської поліції Анджей Боров'як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт у Заклад соціального страхування. Після допиту чоловік був відпущений додому. Він додав, що поліція веде розслідування цієї справи.

Своєю чергою, Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці в Познані повідомив, що в фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати повинні бути відомі в кінці березня.

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Теги: суд, поляк
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Коментарі 1
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Іншою статтею звинувачення мав би бути злочин проти людяності...
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