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Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір

Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру серії WTA в Дубаї з призовим фондом більш ніж у 2,5 мільйони доларів.

У фіналі турніру Світоліна у двох сетах здолала росіянку Дарію Касаткіну, - пише Корреспондент.

Перший сет українка виграла з рахунком 6:4, а в другому розгромила свою суперницю - 6:0. Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилин.

Перемога в Дубаї принесла Світоліній 470 рейтингових очок і 651 347 доларів призових.

Для Світоліної це вже 11-а перемога турніру серії WTA і вона повторила за цим показником рекорд серед українців, який належав Андрію Медведєву.

Нагадуємо, що в минулому році Світоліна також виграла турнір в Дубаї.

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Теги: Світоліна, турнір
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