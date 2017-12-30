Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір

Українська тенісисткастала переможницею престижного турніру серії WTA в Дубаї з призовим фондом більш ніж у 2,5 мільйони доларів.У фіналі турніру Світоліна у двох сетах здолала росіянку, - пише Корреспондент.Перший сет українка виграла з рахунком 6:4, а в другому розгромила свою суперницю - 6:0. Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилин.Перемога в Дубаї принесла Світоліній 470 рейтингових очок і 651 347 доларів призових.Для Світоліної це вже 11-а перемога турніру серії WTA і вона повторила за цим показником рекорд серед українців, який належавНагадуємо, що в минулому році Світоліна також виграла турнір в Дубаї.