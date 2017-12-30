Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір
Сьогодні, 01:06
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру серії WTA в Дубаї з призовим фондом більш ніж у 2,5 мільйони доларів.
У фіналі турніру Світоліна у двох сетах здолала росіянку Дарію Касаткіну, - пише Корреспондент.
Перший сет українка виграла з рахунком 6:4, а в другому розгромила свою суперницю - 6:0. Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилин.
Перемога в Дубаї принесла Світоліній 470 рейтингових очок і 651 347 доларів призових.
Для Світоліної це вже 11-а перемога турніру серії WTA і вона повторила за цим показником рекорд серед українців, який належав Андрію Медведєву.
Нагадуємо, що в минулому році Світоліна також виграла турнір в Дубаї.
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У фіналі турніру Світоліна у двох сетах здолала росіянку Дарію Касаткіну, - пише Корреспондент.
Перший сет українка виграла з рахунком 6:4, а в другому розгромила свою суперницю - 6:0. Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилин.
Перемога в Дубаї принесла Світоліній 470 рейтингових очок і 651 347 доларів призових.
Для Світоліної це вже 11-а перемога турніру серії WTA і вона повторила за цим показником рекорд серед українців, який належав Андрію Медведєву.
Нагадуємо, що в минулому році Світоліна також виграла турнір в Дубаї.
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