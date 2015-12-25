вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі

Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
Школяр з Волині здобув перше місце на Всеукраїнському конкурсі екологічних проектів.

Так, у Києві відбувся Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників та винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.

Свою науково-дослідницьку роботу на тему «Поширення верхівкового короїда у соснових лісах ДП «Колківське ЛГ» та заходи захисту від нього» успішно захистив учень НВК «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» дев’ятикласник Касперський Давид, здобувши І місце.

Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школяр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО
Сьогодні, 07:02
Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 06:18
Волинян попереджають про морози
Сьогодні, 05:16
Соромно дивитись на «визнання»: як на Волині руйнується придорожний знак
Сьогодні, 03:13
Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір
Сьогодні, 01:06
Схожі новини
«Різдвяне диво» волинського школяра - серед переможців конкурсу телеканалу «1+1». ВІДЕО «Різдвяне диво» волинського школяра - серед переможців конкурсу телеканалу «1+1». ВІДЕО
25 грудень, 2015, 13:14
Команда «Волині» поповнилась двома новачками Команда «Волині» поповнилась двома новачками
24 лютий, 18:01
У раніше судимого волинянина вилучили зброю і боєприпаси У раніше судимого волинянина вилучили зброю і боєприпаси
24 лютий, 10:18
Із охопленої полум’ям квартири на Волині врятували 2 людей Із охопленої полум’ям квартири на Волині врятували 2 людей
24 лютий, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО
Сьогодні, 07:02
 0
Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 06:18
 0
Волинян попереджають про морози
Сьогодні, 05:16
 0
Соромно дивитись на «визнання»: як на Волині руйнується придорожний знак
Сьогодні, 03:13
 0
Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір
Сьогодні, 01:06
 0
Медіа
відео
1/8