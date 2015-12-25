Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 06:18
Школяр з Волині здобув перше місце на Всеукраїнському конкурсі екологічних проектів.
Так, у Києві відбувся Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників та винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.
Свою науково-дослідницьку роботу на тему «Поширення верхівкового короїда у соснових лісах ДП «Колківське ЛГ» та заходи захисту від нього» успішно захистив учень НВК «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» дев’ятикласник Касперський Давид, здобувши І місце.
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Так, у Києві відбувся Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників та винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.
Свою науково-дослідницьку роботу на тему «Поширення верхівкового короїда у соснових лісах ДП «Колківське ЛГ» та заходи захисту від нього» успішно захистив учень НВК «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» дев’ятикласник Касперський Давид, здобувши І місце.
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