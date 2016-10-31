Луцькі волейболісти - переможці Чемпіонату України





Про це повідомив Юрій Гупало на своїй сторінці у



Так, "Олюртранс" із рахунком 3:2 здобув перемогу над командою "Локомотив" із Харкова.



"Тріумфальна вольова ПЕРЕМОГА волейбольної команди «ОЛЮРТРАНС» з Волині на Чемпіонаті України у Львові з рахунком 3:2 над командою Локомотив-ХДВУФК№1 Харків!!!", - йдеться в дописі.

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