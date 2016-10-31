Луцькі волейболісти - переможці Чемпіонату України
24 лютий, 23:01
Представник Волині з волейболу - "Олюртранс" на Чемпіонаті України у Львові здобув перемогу.
Про це повідомив Юрій Гупало на своїй сторінці у Facebook.
Так, "Олюртранс" із рахунком 3:2 здобув перемогу над командою "Локомотив" із Харкова.
"Тріумфальна вольова ПЕРЕМОГА волейбольної команди «ОЛЮРТРАНС» з Волині на Чемпіонаті України у Львові з рахунком 3:2 над командою Локомотив-ХДВУФК№1 Харків!!!", - йдеться в дописі.
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Про це повідомив Юрій Гупало на своїй сторінці у Facebook.
Так, "Олюртранс" із рахунком 3:2 здобув перемогу над командою "Локомотив" із Харкова.
"Тріумфальна вольова ПЕРЕМОГА волейбольної команди «ОЛЮРТРАНС» з Волині на Чемпіонаті України у Львові з рахунком 3:2 над командою Локомотив-ХДВУФК№1 Харків!!!", - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
Що ви несете? Переможці якого чемпіонату? Вони навіть в Суперлізі не грають, а просто виграли гру.Це якби Шахтар виграв у Роми в Лізі чемпіонів, то ви напишете, що вони вже Лігу виграли? Спеціалісти.
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