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У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО

У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО
У Луцьку хорватський доброволець полку "Азов" Денис Шелер розповів про свій життєвий шлях та війну за незалежність.

Про це це йдеться на сторінці «Національні Дружини - Волинь» у Facebook.

Зустріч з бійцем відбулась у бібліотеку СНУ ім.Лесі Українки у суботу, 24 лютого.

Чоловік був учасником війни за незалежність Хорватії. Від початку українсько-російської війни воював у складі полку "Азов". На війну пішов добровольцем.

Народився у 1975 році у Загребі. Коли у 1991 році розпочалася Хорватська війна, 16-річний Денис став добровольцем Територіальної оборони та захищав рідне місто. У 1995 році, будучи контрактником у «1 Hrvatski Gardijski ZDRUG», взяв участь у операції «Буря». Ця операція – найвідоміша і наймасштабніша операція хорватської армії, символ війни за незалежність та вважається кінцем Хорватської війни.

Був членом футбольного фанатського угрупування Загребського Динамо «Bad Blue Boys».

Дізнавшись про російську агресію, одразу ж приїхав в Україну та приєднався до лав полку «АЗОВ». Денис активно підтримує Україну, поширює правдиву інформацію про московсько-українську війну, а також збирає волонтерську допомогу.
У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО
У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО
У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО

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Теги: Азов, хорватський доброволець
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