У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО
Сьогодні, 07:02
У Луцьку хорватський доброволець полку "Азов" Денис Шелер розповів про свій життєвий шлях та війну за незалежність.
Про це це йдеться на сторінці «Національні Дружини - Волинь» у Facebook.
Зустріч з бійцем відбулась у бібліотеку СНУ ім.Лесі Українки у суботу, 24 лютого.
Чоловік був учасником війни за незалежність Хорватії. Від початку українсько-російської війни воював у складі полку "Азов". На війну пішов добровольцем.
Народився у 1975 році у Загребі. Коли у 1991 році розпочалася Хорватська війна, 16-річний Денис став добровольцем Територіальної оборони та захищав рідне місто. У 1995 році, будучи контрактником у «1 Hrvatski Gardijski ZDRUG», взяв участь у операції «Буря». Ця операція – найвідоміша і наймасштабніша операція хорватської армії, символ війни за незалежність та вважається кінцем Хорватської війни.
Був членом футбольного фанатського угрупування Загребського Динамо «Bad Blue Boys».
Дізнавшись про російську агресію, одразу ж приїхав в Україну та приєднався до лав полку «АЗОВ». Денис активно підтримує Україну, поширює правдиву інформацію про московсько-українську війну, а також збирає волонтерську допомогу.
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Про це це йдеться на сторінці «Національні Дружини - Волинь» у Facebook.
Зустріч з бійцем відбулась у бібліотеку СНУ ім.Лесі Українки у суботу, 24 лютого.
Чоловік був учасником війни за незалежність Хорватії. Від початку українсько-російської війни воював у складі полку "Азов". На війну пішов добровольцем.
Народився у 1975 році у Загребі. Коли у 1991 році розпочалася Хорватська війна, 16-річний Денис став добровольцем Територіальної оборони та захищав рідне місто. У 1995 році, будучи контрактником у «1 Hrvatski Gardijski ZDRUG», взяв участь у операції «Буря». Ця операція – найвідоміша і наймасштабніша операція хорватської армії, символ війни за незалежність та вважається кінцем Хорватської війни.
Був членом футбольного фанатського угрупування Загребського Динамо «Bad Blue Boys».
Дізнавшись про російську агресію, одразу ж приїхав в Україну та приєднався до лав полку «АЗОВ». Денис активно підтримує Україну, поширює правдиву інформацію про московсько-українську війну, а також збирає волонтерську допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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