У Луцьку відбулась зустріч з хорватським добровольцем, який воював у зоні АТО

Денис Шелер розповів про свій життєвий шлях та війну за незалежність.



Про це це йдеться на сторінці «Національні Дружини - Волинь» у



Зустріч з бійцем відбулась у бібліотеку СНУ ім.Лесі Українки у суботу, 24 лютого.



Чоловік був учасником війни за незалежність Хорватії. Від початку українсько-російської війни воював у складі полку "Азов". На війну пішов добровольцем.



Народився у 1975 році у Загребі. Коли у 1991 році розпочалася Хорватська війна, 16-річний Денис став добровольцем Територіальної оборони та захищав рідне місто. У 1995 році, будучи контрактником у «1 Hrvatski Gardijski ZDRUG», взяв участь у операції «Буря». Ця операція – найвідоміша і наймасштабніша операція хорватської армії, символ війни за незалежність та вважається кінцем Хорватської війни.



Був членом футбольного фанатського угрупування Загребського Динамо «Bad Blue Boys».



Дізнавшись про російську агресію, одразу ж приїхав в Україну та приєднався до лав полку «АЗОВ». Денис активно підтримує Україну, поширює правдиву інформацію про московсько-українську війну, а також збирає волонтерську допомогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хорватський доброволець полку "Азов"розповів про свій життєвий шлях та війну за незалежність.Про це це йдеться на сторінці «Національні Дружини - Волинь» у Facebook Зустріч з бійцем відбулась у бібліотеку СНУ ім.Лесі Українки у суботу, 24 лютого.Чоловік був учасником війни за незалежність Хорватії. Від початку українсько-російської війни воював у складі полку "Азов". На війну пішов добровольцем.Народився у 1975 році у Загребі. Коли у 1991 році розпочалася Хорватська війна, 16-річний Денис став добровольцем Територіальної оборони та захищав рідне місто. У 1995 році, будучи контрактником у «1 Hrvatski Gardijski ZDRUG», взяв участь у операції «Буря». Ця операція – найвідоміша і наймасштабніша операція хорватської армії, символ війни за незалежність та вважається кінцем Хорватської війни.Був членом футбольного фанатського угрупування Загребського Динамо «Bad Blue Boys».Дізнавшись про російську агресію, одразу ж приїхав в Україну та приєднався до лав полку «АЗОВ». Денис активно підтримує Україну, поширює правдиву інформацію про московсько-українську війну, а також збирає волонтерську допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію