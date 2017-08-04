Шукала спасіння, а знайшла смерть: волинянка вбила свою дитину після перегляду відео «пастора» Мунтяна





Вона надіялась, що пастор Мунтян вилікує її дочку, яка була хвора на ДЦП. Але зцілення не відбулося. Залишившись без грошей, доведена до відчаю жінка, втопила свою дитину. Про це інформує



Про сеанси «вигнання бісів і зцілення невиліковно хворих», які проводить пастор духовного центру, в Києві «Відродження» Володимир Мунтян, «Факти» вже писали.



Про цю страшну історію стало відомо від Ольги, яка раніше працювала в Пастора Мунтяна касиркою. Жінка розповіла, що починала ходити у «Відродження» як парафіянка.



– Про пастора Мунтяна я дізналася від своєї знайомої, – згадує Ольга. – Вона з захватом розповідала про те, як в їх церкві хворі отримують зцілення, наркомани позбавляються від залежності. У мене був непростий період, проблеми з сином … Одним словом, я вирішила піти і подивитися, що відбувається на їх зборах. Прийшла – і стала постійно прихожанкою. Мунтян розповідав, що раніше він жив у страшній бідності, тулився в землянці. Але так як він постив і молився за людей, Бог, мовляв, дав йому багатство. Ми йому вірили.



Центр «Відродження» – це дуже велика організація. Вона налічує близько 800 дочірніх церков, серед яких і домашні інтернет-церкви. Суть в тому, що парафіяни, які живуть в інших містах або за кордоном, спілкуються зі своїми наставниками по скайпу. Володимир Мунтян в церкві найголовніший. Нижче стоять наближені до нього єпископ і пастор. Є менеджери по партнерським програмам. Я була одним з менеджерів, які працюють з парафіянами, підписаними на партнерство.



– Що означає «підписатися на партнерство»?



– Це коли парафіянин як партнер Бога матеріально підтримує різні проекти в церкві. Моїм завданням було стежити за тим, щоб люди здавали гроші, і регулярно збільшувати суми. Якщо людина жертвуєте 50 гривень, я маю надихнути її в наступний раз пожертвувати 100. Наприклад, потрібні гроші на купівлю устаткування для телеканалу або на оренду супутника (в Мунтяна є власний телеканал, який так і називається – «Відродження». – Авт.). І я обдзвонюю людей, щоб зібрати гроші на телекамери. Пам’ятаю, один чоловік продав машину і віддав для 100 тисяч доларів. І повірте, такі великі пожертвування робив не тільки він.



За словами Ольги, крім так званих партнерських пожертвувань, парафіяни «Відродження» віддавали церкві десять відсотків від своїх доходів. А забезпеченим прихожанам взагалі пропонували ВІП-партнерство.



– Пожертвування ВІП-партнерів становили від 500 доларів на місяць, – каже Ольга. – Поступово сума збільшувалася до двох-трьох тисяч доларів на місяць. Все прораховується, і людина наді мною знала, яку суму за місяць я повинна зібрати. Менеджерів, які не справляються, звільняють. Пам’ятаю, одного разу жінка-пастор, права рука Мунтяна, заявила: «На фіг ви мені потрібні, якщо через вас не заходитимуть гроші?».



Ще одним моїм обов’язком було приймати дзвінки прихожан. Люди дзвонили і вдень і вночі, просили за них помолитися. Ми молилися … Я забула, що таке вихідні. Але щиро вірила, що все роблю правильно. Свою зарплату (4500 гривень) віддавала церкві. Пожертвувала навіть свою обручку. Багато співробітників оформляли на себе кредити, а гроші віддавали на потреби церкви. То потрібно було взяти кредит на будівництво храму, то на ремонт, то на машину комусь із пасторів …



Багато віддавали на церкву останнім. Продавали машини, нерухомість. Добре запам’ятала жінку, яка їздила з нами на турбазу в Лютіж (турбаза на березі Київського водосховища належить зятю Мунтяна). Ця прихожанка продала в Москві квартиру, за яку отримала 158 тисяч доларів. Сто тисяч доларів відразу віддала на церкву. Потім пожертвувала ще 10 тисяч доларів, а решту 48 тисяч віддала одному з пасторів на зберігання. Більше вона цих грошей не побачила … Ніколи не забуду ще одну парафіянку – молоду жінку, маму двох дітей, хвору на рак грудей. Вона так вірила у зцілення, що до останнього ходила до церкви Мунтяна. Замість того, щоб лікуватися, всі гроші віддавала на потреби церкви. Ледве трималася на ногах, втрачала свідомість. Коли вона вже була при смерті, наші дівчатка за нею доглядали … Вона померла.



– У січні 2014 року на рахунок «Відродження» прийшли пожертвування ще від однієї жінки, – продовжує Ольга. – Два платежу по 26 тисяч гривень кожен. Мене викликала пастор, наближена до Мунтяна: «Якщо ця жінка бізнесмен, підпиши її на ВІП-партнерство». Коли через кілька днів ця жінка зателефонувала до церкви, я дізналася, що вона живе в селі. «Я не бізнесмен, – зітхнула Валентина (ім’я змінено. – Авт.). – 52 тисячі, які пожертвувала, – це все мої заощадження. Моліться за мою дочку».



Валентина розповіла, що у її дочки важка форма ДЦП, а пастор Мунтян – єдина надія на зцілення доньки. «З ранку до ночі дивлюся ваш телеканал, – розповіла Валентина. – Я вам вірю. Ще свиню продам і перерахую всі до копійки. Головне, щоб дочка зцілилася».



Я зателефонувала цій жінці через кілька тижнів. Почувши жіночий голос, подумала, що трубку взяла Валентина. Але це була її сестра. «Валентини немає, – сказала жінка. – Вона … в тюрмі. Сестра віддала Мунтяну все, але зцілення дитина не отримала. У неї не залишилося ні грошей, ні надії … Валя була в розпачі. Щоб донька не мучилася, вона дала їй снодійне і … втопила у ванні».



Сестра розповіла, що Валентина добровільно віддала себе в руки поліції. Як ця жінка плакала! «Поверніть гроші, які вам віддала сестра! – просила. – Адже її обдурили!». Я пообіцяла, що поговорю з керівництвом. Але розуміла, що це нереально. Місячний звіт закритий, гроші пішли на оренду супутника для телеканалу. Коли розповіла про це наближеній до Мунтяна, вона прийшла в жах: «Це ж скандал! Якщо хтось дізнається, тінь впаде на пастора. Закрий рот і навіть не згадуй про це».



Після цієї історії я не могла спати, всі очі виплакала. Тоді нікому про це не розповіла. Але зараз, коли пішла від Мунтяна, хочу, щоб люди знали, що насправді відбувається в цій церкві. У той час як хворі в надії на зцілення віддають Мунтяну останнє, він робить бізнес, розважається у нічних клубах. Це не чутки, я сама його там бачила. Коли одного разу мені сказали в обов’язковому порядку з’явитися в одеському нічному клубі, де відпочивав Мунтян, я жахнулася від того, що там побачила. На вечірці були люди, вбрані в чортів і відьом. Це було схоже на якийсь шабаш. Сам Мунтян в той вечір сказав мені: «Раніше ми були бідні, у нас не було ні копійки. А тепер у нас є гроші і ми можемо собі дозволити орендувати найдорожчий готель в Європі». Тоді ж він сказав мені, що «потрібно брати від життя все». А для людей, які віддають йому гроші, життя закінчується.



Нашим колегам з програми «Гроші» вдалося розшукати сім’ю парафіянки, яка втопила свою 26-річну дочку.



– Ми знайшли матір і рідну сестру Валентини, – розповів «ФАКТАМ» журналіст програми «Гроші» телеканалу «1 + 1» Олександр Іваницький. – Те, про що повідала Ольга, підтвердилося: жінка дійсно вбила свою доньку. Чоловік сестри Валентини розповів, що вона цілодобово дивилася телеканал «Відродження» та вірила, що Мунтян врятує її дочку. Дочка практично не рухалася, у неї траплялися напади епілепсії. Валентина віддавала гроші Мунтяну, але доньці краще не ставало. «Валя любила свою дитину, – розповів чоловік. – Але була доведена до відчаю».



– Ви бачили саму Валентину?



– Ні. Вона зараз проходить лікування в психіатричній клініці. Зате я бачив її стареньку матір. Жінка була на апараті штучного дихання, але змогла з нами поговорити.



«Валя практично весь час сиділа вдома, дивилася за донькою, – розповіла жінка похилого віку. – Вона цілодобово слухала цього Мунтяна … І повірила йому. Він говорив з екрану: «Буду молитися за всіх, хто буде жертвувати тисячу доларів і більше». З Валі стали викачувати гроші. Точно знаю, що дочка віддала десятки тисяч. 15 тисяч з них взяла в кредит. У той страшний день я ввечері зайшла до доньки. Кажу їй: «Валя, потрібно Ганні голову помити». Вона сказала, що помиє. А сама Аню втопила … Тюрма плаче за цим Мунтяном. Нехай віддасть людям те, що у них позабирав: гроші, квартири, машини …»



Кореспонденту «ФАКТІВ» поговорити з матір’ю Валентини не вдалося – кілька днів тому вона померла. Про це нам повідомив її зять Володимир.



– Тільки вчора її поховали, – сказав Володимир. – А Валя зараз в психіатричній лікарні під Києвом. Минуло два роки, а ми до сих пір не можемо прийти в себе. Після того як Валя вбила свою доньку, її визнали психічно хворою. До того як вона почала дивитися канал Мунтяна, все було в порядку. Звичайно, їй було важко з донькою, але вона трималася. А коли стала слухати Мунтяна, в прямому сенсі слова впала в транс. Коли молилася, з нею відбувалися дивні речі. Вона падала на підлогу, кричала. Я спочатку навіть думав, що вона прикидається … Валя віддавала Мунтяну всі гроші, ніхто не міг її зупинити. Вірила: якщо буде жертвувати все, що у неї є, Ані стане краще. Це було якесь божевілля … Тепер Ганнусі немає, Валине життя загублене. Можна звертатися в поліцію, але чи є сенс, якщо Валя віддавала пастору гроші добровільно?



– Тим, хто звертався з приводу дій Мунтяна в поліцію, дійсно не вдавалося нічого добитися, – розповів керівник Центру допомоги жертвам деструктивних культів Ян Щекатуров. – Їм відповідають: «Ви ж самі прийшли до цього пастора. І гроші йому віддавали добровільно».



Про Мунтяна вперше заговорили в 2004-2005 роках. Тоді він розгорнув активну діяльність в Дніпропетровську. Через кілька років уже збирав цілі стадіони. А коли в Києві у всім відомого Сандея Аделаджі (пастора харизматичної церкви «Посольство Боже») почалися проблеми, Мунтян тут же переїхав до Києва. По суті, його «Відродження» мало чим відрізняється від «Посольства Божого». Хіба що Мунтян робить ставку на зцілення від невиліковних захворювань. І люди чіпляються за нього як за останню надію.



Стосовно дій Мунтяна вже не раз знімали телесюжети, але він знає, що ніхто не притягне його до відповідальності. Адже у нас в країні свобода віросповідання. І, як я вже говорив, багато людей, які до нього ходять, не вважають себе постраждалими. В Європі з такими пасторами правоохоронні органи все ж борються.



У Франції подібну організацію притягли до відповідальності за несплату податків. А в нашій країні навіть це неможливо, тому що Мунтян не повинен платити податки. У нас же церква від них звільнена. При цьому він може навіть засновувати комерційні структури. І якщо прибуток від діяльності цих структур піде на розвиток церкви, вона теж не буде обкладатися податком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка з Маневицького району віддала на потреби «Відродження» всі свої збереження – 52 тисячі гривень.Вона надіялась, що пастор Мунтян вилікує її дочку, яка була хвора на ДЦП. Але зцілення не відбулося. Залишившись без грошей, доведена до відчаю жінка, втопила свою дитину. Про це інформує Район.Маневичі з посиланням на «Факти і коментарі».Про сеанси «вигнання бісів і зцілення невиліковно хворих», які проводить пастор духовного центру, в Києві «Відродження», «Факти» вже писали.Про цю страшну історію стало відомо від Ольги, яка раніше працювала в Пастора Мунтяна касиркою. Жінка розповіла, що починала ходити у «Відродження» як парафіянка.– Про пастора Мунтяна я дізналася від своєї знайомої, – згадує Ольга. – Вона з захватом розповідала про те, як в їх церкві хворі отримують зцілення, наркомани позбавляються від залежності. У мене був непростий період, проблеми з сином … Одним словом, я вирішила піти і подивитися, що відбувається на їх зборах. Прийшла – і стала постійно прихожанкою. Мунтян розповідав, що раніше він жив у страшній бідності, тулився в землянці. Але так як він постив і молився за людей, Бог, мовляв, дав йому багатство. Ми йому вірили.Центр «Відродження» – це дуже велика організація. Вона налічує близько 800 дочірніх церков, серед яких і домашні інтернет-церкви. Суть в тому, що парафіяни, які живуть в інших містах або за кордоном, спілкуються зі своїми наставниками по скайпу. Володимир Мунтян в церкві найголовніший. Нижче стоять наближені до нього єпископ і пастор. Є менеджери по партнерським програмам. Я була одним з менеджерів, які працюють з парафіянами, підписаними на партнерство.– Це коли парафіянин як партнер Бога матеріально підтримує різні проекти в церкві. Моїм завданням було стежити за тим, щоб люди здавали гроші, і регулярно збільшувати суми. Якщо людина жертвуєте 50 гривень, я маю надихнути її в наступний раз пожертвувати 100. Наприклад, потрібні гроші на купівлю устаткування для телеканалу або на оренду супутника (в Мунтяна є власний телеканал, який так і називається – «Відродження». – Авт.). І я обдзвонюю людей, щоб зібрати гроші на телекамери. Пам’ятаю, один чоловік продав машину і віддав для 100 тисяч доларів. І повірте, такі великі пожертвування робив не тільки він.За словами Ольги, крім так званих партнерських пожертвувань, парафіяни «Відродження» віддавали церкві десять відсотків від своїх доходів. А забезпеченим прихожанам взагалі пропонували ВІП-партнерство.– Пожертвування ВІП-партнерів становили від 500 доларів на місяць, – каже Ольга. – Поступово сума збільшувалася до двох-трьох тисяч доларів на місяць. Все прораховується, і людина наді мною знала, яку суму за місяць я повинна зібрати. Менеджерів, які не справляються, звільняють. Пам’ятаю, одного разу жінка-пастор, права рука Мунтяна, заявила: «На фіг ви мені потрібні, якщо через вас не заходитимуть гроші?».Ще одним моїм обов’язком було приймати дзвінки прихожан. Люди дзвонили і вдень і вночі, просили за них помолитися. Ми молилися … Я забула, що таке вихідні. Але щиро вірила, що все роблю правильно. Свою зарплату (4500 гривень) віддавала церкві. Пожертвувала навіть свою обручку. Багато співробітників оформляли на себе кредити, а гроші віддавали на потреби церкви. То потрібно було взяти кредит на будівництво храму, то на ремонт, то на машину комусь із пасторів …Багато віддавали на церкву останнім. Продавали машини, нерухомість. Добре запам’ятала жінку, яка їздила з нами на турбазу в Лютіж (турбаза на березі Київського водосховища належить зятю Мунтяна). Ця прихожанка продала в Москві квартиру, за яку отримала 158 тисяч доларів. Сто тисяч доларів відразу віддала на церкву. Потім пожертвувала ще 10 тисяч доларів, а решту 48 тисяч віддала одному з пасторів на зберігання. Більше вона цих грошей не побачила … Ніколи не забуду ще одну парафіянку – молоду жінку, маму двох дітей, хвору на рак грудей. Вона так вірила у зцілення, що до останнього ходила до церкви Мунтяна. Замість того, щоб лікуватися, всі гроші віддавала на потреби церкви. Ледве трималася на ногах, втрачала свідомість. Коли вона вже була при смерті, наші дівчатка за нею доглядали … Вона померла.– У січні 2014 року на рахунок «Відродження» прийшли пожертвування ще від однієї жінки, – продовжує Ольга. – Два платежу по 26 тисяч гривень кожен. Мене викликала пастор, наближена до Мунтяна: «Якщо ця жінка бізнесмен, підпиши її на ВІП-партнерство». Коли через кілька днів ця жінка зателефонувала до церкви, я дізналася, що вона живе в селі. «Я не бізнесмен, – зітхнула Валентина (ім’я змінено. – Авт.). – 52 тисячі, які пожертвувала, – це все мої заощадження. Моліться за мою дочку».Валентина розповіла, що у її дочки важка форма ДЦП, а пастор Мунтян – єдина надія на зцілення доньки. «З ранку до ночі дивлюся ваш телеканал, – розповіла Валентина. – Я вам вірю. Ще свиню продам і перерахую всі до копійки. Головне, щоб дочка зцілилася».Я зателефонувала цій жінці через кілька тижнів. Почувши жіночий голос, подумала, що трубку взяла Валентина. Але це була її сестра. «Валентини немає, – сказала жінка. – Вона … в тюрмі. Сестра віддала Мунтяну все, але зцілення дитина не отримала. У неї не залишилося ні грошей, ні надії … Валя була в розпачі. Щоб донька не мучилася, вона дала їй снодійне і … втопила у ванні».Сестра розповіла, що Валентина добровільно віддала себе в руки поліції. Як ця жінка плакала! «Поверніть гроші, які вам віддала сестра! – просила. – Адже її обдурили!». Я пообіцяла, що поговорю з керівництвом. Але розуміла, що це нереально. Місячний звіт закритий, гроші пішли на оренду супутника для телеканалу. Коли розповіла про це наближеній до Мунтяна, вона прийшла в жах: «Це ж скандал! Якщо хтось дізнається, тінь впаде на пастора. Закрий рот і навіть не згадуй про це».Після цієї історії я не могла спати, всі очі виплакала. Тоді нікому про це не розповіла. Але зараз, коли пішла від Мунтяна, хочу, щоб люди знали, що насправді відбувається в цій церкві. У той час як хворі в надії на зцілення віддають Мунтяну останнє, він робить бізнес, розважається у нічних клубах. Це не чутки, я сама його там бачила. Коли одного разу мені сказали в обов’язковому порядку з’явитися в одеському нічному клубі, де відпочивав Мунтян, я жахнулася від того, що там побачила. На вечірці були люди, вбрані в чортів і відьом. Це було схоже на якийсь шабаш. Сам Мунтян в той вечір сказав мені: «Раніше ми були бідні, у нас не було ні копійки. А тепер у нас є гроші і ми можемо собі дозволити орендувати найдорожчий готель в Європі». Тоді ж він сказав мені, що «потрібно брати від життя все». А для людей, які віддають йому гроші, життя закінчується.Нашим колегам з програми «Гроші» вдалося розшукати сім’ю парафіянки, яка втопила свою 26-річну дочку.– Ми знайшли матір і рідну сестру Валентини, – розповів «ФАКТАМ» журналіст програми «Гроші» телеканалу «1 + 1». – Те, про що повідала Ольга, підтвердилося: жінка дійсно вбила свою доньку. Чоловік сестри Валентини розповів, що вона цілодобово дивилася телеканал «Відродження» та вірила, що Мунтян врятує її дочку. Дочка практично не рухалася, у неї траплялися напади епілепсії. Валентина віддавала гроші Мунтяну, але доньці краще не ставало. «Валя любила свою дитину, – розповів чоловік. – Але була доведена до відчаю».– Ні. Вона зараз проходить лікування в психіатричній клініці. Зате я бачив її стареньку матір. Жінка була на апараті штучного дихання, але змогла з нами поговорити.«Валя практично весь час сиділа вдома, дивилася за донькою, – розповіла жінка похилого віку. – Вона цілодобово слухала цього Мунтяна … І повірила йому. Він говорив з екрану: «Буду молитися за всіх, хто буде жертвувати тисячу доларів і більше». З Валі стали викачувати гроші. Точно знаю, що дочка віддала десятки тисяч. 15 тисяч з них взяла в кредит. У той страшний день я ввечері зайшла до доньки. Кажу їй: «Валя, потрібно Ганні голову помити». Вона сказала, що помиє. А сама Аню втопила … Тюрма плаче за цим Мунтяном. Нехай віддасть людям те, що у них позабирав: гроші, квартири, машини …»Кореспонденту «ФАКТІВ» поговорити з матір’ю Валентини не вдалося – кілька днів тому вона померла. Про це нам повідомив її зять Володимир.– Тільки вчора її поховали, – сказав Володимир. – А Валя зараз в психіатричній лікарні під Києвом. Минуло два роки, а ми до сих пір не можемо прийти в себе. Після того як Валя вбила свою доньку, її визнали психічно хворою. До того як вона почала дивитися канал Мунтяна, все було в порядку. Звичайно, їй було важко з донькою, але вона трималася. А коли стала слухати Мунтяна, в прямому сенсі слова впала в транс. Коли молилася, з нею відбувалися дивні речі. Вона падала на підлогу, кричала. Я спочатку навіть думав, що вона прикидається … Валя віддавала Мунтяну всі гроші, ніхто не міг її зупинити. Вірила: якщо буде жертвувати все, що у неї є, Ані стане краще. Це було якесь божевілля … Тепер Ганнусі немає, Валине життя загублене. Можна звертатися в поліцію, але чи є сенс, якщо Валя віддавала пастору гроші добровільно?– Тим, хто звертався з приводу дій Мунтяна в поліцію, дійсно не вдавалося нічого добитися, – розповів керівник Центру допомоги жертвам деструктивних культів. – Їм відповідають: «Ви ж самі прийшли до цього пастора. І гроші йому віддавали добровільно».Про Мунтяна вперше заговорили в 2004-2005 роках. Тоді він розгорнув активну діяльність в Дніпропетровську. Через кілька років уже збирав цілі стадіони. А коли в Києві у всім відомого Сандея Аделаджі (пастора харизматичної церкви «Посольство Боже») почалися проблеми, Мунтян тут же переїхав до Києва. По суті, його «Відродження» мало чим відрізняється від «Посольства Божого». Хіба що Мунтян робить ставку на зцілення від невиліковних захворювань. І люди чіпляються за нього як за останню надію.Стосовно дій Мунтяна вже не раз знімали телесюжети, але він знає, що ніхто не притягне його до відповідальності. Адже у нас в країні свобода віросповідання. І, як я вже говорив, багато людей, які до нього ходять, не вважають себе постраждалими. В Європі з такими пасторами правоохоронні органи все ж борються.У Франції подібну організацію притягли до відповідальності за несплату податків. А в нашій країні навіть це неможливо, тому що Мунтян не повинен платити податки. У нас же церква від них звільнена. При цьому він може навіть засновувати комерційні структури. І якщо прибуток від діяльності цих структур піде на розвиток церкви, вона теж не буде обкладатися податком.

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