«Послідовники Сміта» та «Прихильники Джобса»: у ЛНТУ стартувала Школа бізнесу-2018

Петро Савчук

У стінах Луцького НТУ людно, адже навчитися бути успішним бізнесменом та підприємцем виявили бажання чимало школярів із кількох областей України.Спробувати себе в ролі Сміта, Джобса, Сороса та Ілона Маска майбутні абітурієнти мають змогу завдяки школі бізнесу, яка триватиме протягом трьох днів, - повідомили в прес-службі університету.Першим привітав учасників бізнес-школи ректор Луцького НТУ: «Хочу звернутися до потенційних наших студентів, які в наступні роки будуть випускатися зі шкіл Волині, Рівненщини, Тернопільщини та Львівщини, адже власне з цих регіонів відгукнулися ви та ваші колеги. Проект, який ми презентуємо – це продовження успішної та ефективної справи, яку ми розпочали минулими роками. Нині ви зможете дізнатися більше, ніж минулорічні слухачі бізнес-школи. Я впевнений, що ці знання вам допоможуть під час вступу та вибору університету».Потому ректор розповів майбутнім студентам про переваги навчання у ВИШі, зокрема про можливість взяти участь у діяльності нової структури – бізнес-інкубаторі, який є прикладом світової практики. Його створення, зазначає Петро Савчук, є актуальним. Адже студенти здобуватимуть не лише теоретичні знання, а й практичні вміння та навички на матеріальній базі університету: створюватимуть бізнес-кейси, розроблятимуть бізнес-плани, а в перспективі зможуть реалізувати власні або спільні з університетом пілотні проекти.Крім того, надзвичайно важливою складовою в роботі Луцького НТУ є тісні міжнародні зв’язки, які дають змогу студентам брати участь в різноманітних програмах, створених Американською та Британською радами. Відтак, нині університет реалізує проект з економічної доброчесності. Найактивніші учасники отримають сертифікати й зможуть поїхати в США для обміну досвідом.До того ж, ректор ВИШу розповів про потужну спортивну інфраструктуру закладу й студентську раду, яка бере активну участь у житті університету.Потому із вітальним словом виступила декан факультету бізнесу, модератор заходу: «Раді бачити вас у стінах Луцького національного технічного університету, вітаємо наше майбутнє покоління успішних та професійних економістів, управлінців й фінансистів. Впевнені в тому, що в нас сьогодні тут сидить молода генерація та майбутнє України, адже саме ви вирішили ці вихідні дні проводити не вдома, а використати час з користю й інвестувати його у свій розвиток».Натомість проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУнаголосив, що школярам вдалося здобути свою першу перемогу, адже вони перебороли байдужість і таки пройшли відбір до школи бізнесу, аби отримати неоціненний досвід.«Дорогі майбутні студенти, те, що ви знаходитеся сьогодні в цій залі, уже багато про що говорить. Я побачив, що переді мною люди, які творять майбутнє нашої України. Вам довелося пройти відбір і здобути першу перемогу у боротьбі за своє місце. Друга перемога – ви перебороли свою лінь та байдужість і прийшли сюди. Нагорода буде для вас колосальною, адже це величезний досвід. Те, що вас чекає у школі бізнесу не можна купити, ви здобудете досвід, станете кращими і більш перспективними», - зауважив Валентин Талах.До слова долучився проректор з науково-педагогічної роботи«Наука – це мистецтво. Коли ви станете студентами, то це побачите. У нас є і буде багато можливостей для того, щоб ви розвивалися. На часі – створення й розвиток багатьох стартапів, в яких ви можете взяти участь, спробувати себе у ролі майбутніх бізнесменів, науковців, отримати великий досвід і реалізувати себе. Якщо ви будете добре навчатися, ви станете привабливими спеціалістами і фахівцями своєї справи».Побажала успіхів майбутнім студентам декан факультету обліку і фінансів Луцького НТУ: «Ви здобули першу перемогу, коли вирішили приїхати сюди, думаю ви отримаєте корисні досвід та знання. За ці три дні ви зможете поринути в атмосферу студентського життя, оцінити її. Це допоможе у виборі майбутнього».Розважити юних науковців вдалося й завдяки розіграшу, адже вибірковим методом четверо учнів отримали фірмові футболки факультету бізнесу.Варто зазначити, що в рамках школи бізнесу до Луцького НТУ завітали учні шкіл з кількох областей. За вподобаннями та галузевими пріоритетами їх розділили на чотири групи: «Сучасники Ілона Маска», «Нащадки Сороса», «Прихильники Джобса» та «Послідовники Сміта». Відтак, для кожної групи школярів викладачі університету підготували тематичні тренінги про лідерство, міжнародну безпеку, маркетинг, менеджмент, бухгалтерський облік тощо.Приємним сюрпризом для учнів стануть відвідини одних із найкращих підприємств Волині, зокрема ПАТ «Теремно Хліб», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», компанія «Тигрес» та ПрАТ «Едельвіка».Насамкінець в понеділок, 26 лютого, усі учасники зимової Школи бізнесу Луцького НТУ – 2018 отримають відповідні сертифікати. Захід розпочнеться о 12:30 у сесійній залі Волинської обласної ради.