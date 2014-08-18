Волинському поїзду змінили маршрут

Через технічні роботи потяг «Ковель-Львів» їздитиме за іншим маршрутом.Про це йдеться в повідомленні на сайті Львівської залізниці.У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на залізничному мості перегону Соснівка–Гірник дільниці Сапіжанка–Сокаль 27 лютого цього року змінять маршрут та графік руху поїзда №6055 Ковель–Львів. Крім того, 27 лютого відмінять курсування поїздів №6076 «Львів–Сокаль» та №6057 «Сокаль–Львів».27 лютого цього року поїзд №6055 «Ковель–Львів» курсуватиме за наступним маршрутом та розкладом: до Червонограда – за діючим розкладом, ст. Червоноград (11:55-12:05) – ст. Белз (12:45) – ст. Рава-Руська (13:45-13:47) – ст. Добросин (14:22) – ст. Жовква (14:42) – ст. Куликів (14:57) – ст. Брюховичі (15:27) – ст. Батарівка (15:37) – ст. Клепарів-Пас. (15:42) – ст. Львів (15:47).