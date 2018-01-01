26 лютого на Волині: гортаючи календар

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Сьогодні відзначають день народження журналістка Мар’яна Метельська (на фото), депутат Луцької міськради Тарас Шляхтич, голова Волинського відділення Союзу українок Любов Ганейчук, директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Олександр Новосад.
Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтер Катерина Кухаренко.
Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.
Іменинники цього дня – Зоя, Світлана, Семен, Степан.
Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.
Якщо ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.
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Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтер Катерина Кухаренко.
Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.
Іменинники цього дня – Зоя, Світлана, Семен, Степан.
Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.
Якщо ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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