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26 лютого на Волині: гортаючи календар

26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка Мар’яна Метельська (на фото), депутат Луцької міськради Тарас Шляхтич, голова Волинського відділення Союзу українок Любов Ганейчук, директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Олександр Новосад.

Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтер Катерина Кухаренко.

Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.

Іменинники цього дня – Зоя, Світлана, Семен, Степан.

Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.

Якщо ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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