Український боксер Артем Далакян став чемпіоном світу

Українецьздобув перемогу над американцем Брайаном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг).Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Тribuna.com.Українець контролював весь бій, і всі судді віддали йому перемогу за підсумком 12 раундів з однаковим рахунком: 118: 109. У 9-му раунді з Далакяна зняли очко.Далакян став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і 3-м діючим володарем титулу (разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком).