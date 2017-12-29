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Український боксер Артем Далакян став чемпіоном світу

Український боксер Артем Далакян став чемпіоном світу
Українець Артем Далакян здобув перемогу над американцем Брайаном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Тribuna.com.

Українець контролював весь бій, і всі судді віддали йому перемогу за підсумком 12 раундів з однаковим рахунком: 118: 109. У 9-му раунді з Далакяна зняли очко.

Далакян став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і 3-м діючим володарем титулу (разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком).


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Теги: Артем Далакян, спорт, бокс
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