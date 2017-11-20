Громада під Луцьком припинила участь в телешоу на «1+1»
Сьогодні, 11:32
Княгининівська ОТГ припинила участь у соціальному бізнес-проекті «Громада на мільйон», що транслюється на 1+1.
Із завданнями у п’ятому випуску волинська громада впоралася, але за підсумками набрала найменшу кількість балів, - пише Перший.
Нагадаємо, «Громада на мільйон» - нове соціальне реаліті, в якому об'єднані територіальні громади України змагаються за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах.
В п’ятому випуску шоу учасниками є чотири громади з п’яти: Бузька, Княгинівська, Новопсковська, Печеніжинська. Скала-Подільська ОТГ покинула проект минулої передачі.
Цієї неділі, 25 лютого, громади складали власні туристичні маршрути, вартість яких була визначена інвестором – 3 тисячі гривень.
«Ми покажемо всім, якою буде Україна, коли Княгининівська ОТГ почне господарювати у 2018 році», - сказала в кінці програми голова Олена Твердохліб.
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Із завданнями у п’ятому випуску волинська громада впоралася, але за підсумками набрала найменшу кількість балів, - пише Перший.
Нагадаємо, «Громада на мільйон» - нове соціальне реаліті, в якому об'єднані територіальні громади України змагаються за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах.
В п’ятому випуску шоу учасниками є чотири громади з п’яти: Бузька, Княгинівська, Новопсковська, Печеніжинська. Скала-Подільська ОТГ покинула проект минулої передачі.
Цієї неділі, 25 лютого, громади складали власні туристичні маршрути, вартість яких була визначена інвестором – 3 тисячі гривень.
«Ми покажемо всім, якою буде Україна, коли Княгининівська ОТГ почне господарювати у 2018 році», - сказала в кінці програми голова Олена Твердохліб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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