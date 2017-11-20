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Громада під Луцьком припинила участь в телешоу на «1+1»

Громада під Луцьком припинила участь в телешоу на «1+1»
Княгининівська ОТГ припинила участь у соціальному бізнес-проекті «Громада на мільйон», що транслюється на 1+1.

Із завданнями у п’ятому випуску волинська громада впоралася, але за підсумками набрала найменшу кількість балів, - пише Перший.

Нагадаємо, «Громада на мільйон» - нове соціальне реаліті, в якому об'єднані територіальні громади України змагаються за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах.

В п’ятому випуску шоу учасниками є чотири громади з п’яти: Бузька, Княгинівська, Новопсковська, Печеніжинська. Скала-Подільська ОТГ покинула проект минулої передачі.

Цієї неділі, 25 лютого, громади складали власні туристичні маршрути, вартість яких була визначена інвестором – 3 тисячі гривень.

«Ми покажемо всім, якою буде Україна, коли Княгининівська ОТГ почне господарювати у 2018 році», - сказала в кінці програми голова Олена Твердохліб.


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Теги: Княгининівська громада, 1+1, Громада на мільйон, Олена Твердохліб
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