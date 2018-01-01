Українське місто можуть відключити від газу

ПАТ "Одесагаз" надіслала попередження про те, що з 28 лютого відключить газопостачання котелень м.Теплодар.Про це йдеться у повідомленні КП "Одеська ТЕЦ-2", яке розміщено на сайті Теплодарської міськради."У зв'язку зі значним боргом споживачів м.Теплодар за опалення у розмірі 4,3 млн. гривень станом на 22 лютого, наше підприємство не має змоги своєчасно та у повному обсязі сплачувати за природний газ", - йдеться у заяві.Мешканців міста просять погасити борги за опалення для сплати за природний газ.