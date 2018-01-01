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Українське місто можуть відключити від газу

Українське місто можуть відключити від газу
ПАТ "Одесагаз" надіслала попередження про те, що з 28 лютого відключить газопостачання котелень м.Теплодар.

Про це йдеться у повідомленні КП "Одеська ТЕЦ-2", яке розміщено на сайті Теплодарської міськради.

"У зв'язку зі значним боргом споживачів м.Теплодар за опалення у розмірі 4,3 млн. гривень станом на 22 лютого, наше підприємство не має змоги своєчасно та у повному обсязі сплачувати за природний газ", - йдеться у заяві.

Мешканців міста просять погасити борги за опалення для сплати за природний газ.

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Теги: Теплодар, газ
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