«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці





Будь-яка інформація про повторне засідання земельної комісії о 11.00 год 23 лютого на сайті міської ради була відсутня. Хоча в цей же день була інформація про засідання постійної комісії з питань законності, призначене на 10.00, - пише



«Попереднє засідання земельної комісії завершилося не так, як того хотіла б правляча більшість у міській раді. Вона не змогла прийняти потрібні земельні питання. Тому вирішили зібратися повторно і забезпечити присутність провладних депутатів, щоб підтримати кілька резонансних земельних питань.



У тому числі щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці теплиць. А не афішували її засідання, щоб не привертати зайву увагу журналістів», - повідомив у коментарі один з депутатів Луцької міськради.



В результаті на напівсекретне повторне засідання земельної комісії Луцької міськради прийшли троє депутатів: Євген Ткачук (голова комісії), Микита Рабан та Аркадій Соломатін.



Вони за 7 хвилин розглянули і одностайно та без обговорень підтримали 4 проекти рішень. В тому числі затвердили погодження на будівництво на місці теплиць багатоквартирного житлового будинку для ТОВ «Житловий квартал» по вулиці Рівненській, 119.



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А також розширили площу земельної ділянки, яка відходить під обслуговування готелю Noble по вулиці Кривий Вал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постійна комісія Луцької міськради з питань земельних відносин та земельного кадастру вирішила зібратися на повторне засідання 23 лютого у напівзасекреченому режимі, аби з другої спроби провести необхідні питання.Будь-яка інформація про повторне засідання земельної комісії о 11.00 год 23 лютого на сайті міської ради була відсутня. Хоча в цей же день була інформація про засідання постійної комісії з питань законності, призначене на 10.00, - пише Перший «Попереднє засідання земельної комісії завершилося не так, як того хотіла б правляча більшість у міській раді. Вона не змогла прийняти потрібні земельні питання. Тому вирішили зібратися повторно і забезпечити присутність провладних депутатів, щоб підтримати кілька резонансних земельних питань.У тому числі щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці теплиць. А не афішували її засідання, щоб не привертати зайву увагу журналістів», - повідомив у коментарі один з депутатів Луцької міськради.В результаті на напівсекретне повторне засідання земельної комісії Луцької міськради прийшли троє депутатів:(голова комісії),таВони за 7 хвилин розглянули і одностайно та без обговорень підтримали 4 проекти рішень. В тому числі затвердили погодження на будівництво на місці теплиць багатоквартирного житлового будинку для ТОВ «Житловий квартал» по вулиці Рівненській, 119.А також розширили площу земельної ділянки, яка відходить під обслуговування готелю Noble по вулиці Кривий Вал.

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