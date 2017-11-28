«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
Сьогодні, 13:18
Постійна комісія Луцької міськради з питань земельних відносин та земельного кадастру вирішила зібратися на повторне засідання 23 лютого у напівзасекреченому режимі, аби з другої спроби провести необхідні питання.
Будь-яка інформація про повторне засідання земельної комісії о 11.00 год 23 лютого на сайті міської ради була відсутня. Хоча в цей же день була інформація про засідання постійної комісії з питань законності, призначене на 10.00, - пише Перший.
«Попереднє засідання земельної комісії завершилося не так, як того хотіла б правляча більшість у міській раді. Вона не змогла прийняти потрібні земельні питання. Тому вирішили зібратися повторно і забезпечити присутність провладних депутатів, щоб підтримати кілька резонансних земельних питань.
У тому числі щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці теплиць. А не афішували її засідання, щоб не привертати зайву увагу журналістів», - повідомив у коментарі один з депутатів Луцької міськради.
В результаті на напівсекретне повторне засідання земельної комісії Луцької міськради прийшли троє депутатів: Євген Ткачук (голова комісії), Микита Рабан та Аркадій Соломатін.
Вони за 7 хвилин розглянули і одностайно та без обговорень підтримали 4 проекти рішень. В тому числі затвердили погодження на будівництво на місці теплиць багатоквартирного житлового будинку для ТОВ «Житловий квартал» по вулиці Рівненській, 119.
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А також розширили площу земельної ділянки, яка відходить під обслуговування готелю Noble по вулиці Кривий Вал.
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Будь-яка інформація про повторне засідання земельної комісії о 11.00 год 23 лютого на сайті міської ради була відсутня. Хоча в цей же день була інформація про засідання постійної комісії з питань законності, призначене на 10.00, - пише Перший.
«Попереднє засідання земельної комісії завершилося не так, як того хотіла б правляча більшість у міській раді. Вона не змогла прийняти потрібні земельні питання. Тому вирішили зібратися повторно і забезпечити присутність провладних депутатів, щоб підтримати кілька резонансних земельних питань.
У тому числі щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці теплиць. А не афішували її засідання, щоб не привертати зайву увагу журналістів», - повідомив у коментарі один з депутатів Луцької міськради.
В результаті на напівсекретне повторне засідання земельної комісії Луцької міськради прийшли троє депутатів: Євген Ткачук (голова комісії), Микита Рабан та Аркадій Соломатін.
Вони за 7 хвилин розглянули і одностайно та без обговорень підтримали 4 проекти рішень. В тому числі затвердили погодження на будівництво на місці теплиць багатоквартирного житлового будинку для ТОВ «Житловий квартал» по вулиці Рівненській, 119.
Читайте також: Дешево і з прибутком: як депутати-відкликанці дерибанять землю в Луцьку
А також розширили площу земельної ділянки, яка відходить під обслуговування готелю Noble по вулиці Кривий Вал.
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