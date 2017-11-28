вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці

«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
Постійна комісія Луцької міськради з питань земельних відносин та земельного кадастру вирішила зібратися на повторне засідання 23 лютого у напівзасекреченому режимі, аби з другої спроби провести необхідні питання.

Будь-яка інформація про повторне засідання земельної комісії о 11.00 год 23 лютого на сайті міської ради була відсутня. Хоча в цей же день була інформація про засідання постійної комісії з питань законності, призначене на 10.00, - пише Перший.

«Попереднє засідання земельної комісії завершилося не так, як того хотіла б правляча більшість у міській раді. Вона не змогла прийняти потрібні земельні питання. Тому вирішили зібратися повторно і забезпечити присутність провладних депутатів, щоб підтримати кілька резонансних земельних питань.

У тому числі щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці теплиць. А не афішували її засідання, щоб не привертати зайву увагу журналістів», - повідомив у коментарі один з депутатів Луцької міськради.

В результаті на напівсекретне повторне засідання земельної комісії Луцької міськради прийшли троє депутатів: Євген Ткачук (голова комісії), Микита Рабан та Аркадій Соломатін.

Вони за 7 хвилин розглянули і одностайно та без обговорень підтримали 4 проекти рішень. В тому числі затвердили погодження на будівництво на місці теплиць багатоквартирного житлового будинку для ТОВ «Житловий квартал» по вулиці Рівненській, 119.

Читайте також: Дешево і з прибутком: як депутати-відкликанці дерибанять землю в Луцьку

А також розширили площу земельної ділянки, яка відходить під обслуговування готелю Noble по вулиці Кривий Вал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Була, Костянтин Петрочук, земля, Луцьк, Парки і сквери, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині тиждень розшукують чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 14:17
У лісництво біля Луцька переселили самку дикого вепра. ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
Сьогодні, 13:18
Українське місто можуть відключити від газу
Сьогодні, 12:57
У Луцьку вантажівка збила чоловіка на велосипеді. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
«Земельні схеми»: Для атовців нема, а Козюрі знайшли півгектара у Луцьку? «Земельні схеми»: Для атовців нема, а Козюрі знайшли півгектара у Луцьку?
28 листопад, 2017, 19:24
Суд почав розгляд справи луцьких депутатів-«відкликанців» Суд почав розгляд справи луцьких депутатів-«відкликанців»
27 вересень, 2017, 10:59
«І з «тушок» буває користь»: намети за «відкликанців» поїхали на Схід «І з «тушок» буває користь»: намети за «відкликанців» поїхали на Схід
25 серпень, 2017, 10:28
Відкликання луцьких «тушок»: рішення виборчкому оскаржуватимуть в суді Відкликання луцьких «тушок»: рішення виборчкому оскаржуватимуть в суді
21 серпень, 2017, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинському поїзду змінили маршрут
Сьогодні, 19:55
 0
Головний митник Волині прокоментував проблему єврономерів
Сьогодні, 18:48
 0
Луценко про бурштин: «Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки»
Сьогодні, 18:46
 0
Керівник Волинської митниці розповів, що може вирішити проблему черг
Сьогодні, 17:33
 0
Як у Луцьку 30 років тому творили величезні скульптури зі снігу. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8