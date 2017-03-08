Волинська майстриня створює милих пупсів та пишногрудих господинь

Валентину Денисюк знають у Шацьку і районі як талановиту народну майстриню. В її творчій колекції – картини, композиції з солоного тіста, обереги, атрибути до свят народного календаря. Утім, найбільша любов Валентини Сергіївни – це її ляльки, в виготовлення яких вкладає всю душу.



Майстриня оволоділа чи не всіма можливими техніками лялькарства, - пише



Першу свою ляльку вона виготовила ще будучи дитиною. Хоч і була іграшка примі­тивною і недосконалою, бо тво­рилася із пістрявих мами­них хустин, та для пані Валентини вона – найми­ліша. Відтоді її золоті руки створили десятки ляльок – це і ляьки-Тильди, і виготовлені з глини, солоного тіста та пластиліну, і рекордсмени: метрового зросту козак та україночка, і сакральні – ляльки-мотанки.



Майстриня завжди працює з гарним настроєм, бо знає, що позитивна енергія і добрі думки обов’язково відобразяться на майбутньому власникові ляльки. Мотанка з дитинкою в руках – призведе до поповнення в сім’ї; пара ляльок – оберігатиме подружжя і їхнє почуття; мотанка з натурального текстилю – благодійно впливатиме на психіку і здоров’я дитини, яка буде нею гратися.



Нещодавно в оселі Валентини Денисюк з’явилися «нові мешканці». Це пупси – позитивні, м’якенькі, усміхнені і набурмосені, з рожевими щічками і голенькими животиками, з волоссячком на голові і без. На них неможливо дивитися без усмішки, їх хочеться брати до рук і гратися, поринаючи в дитинство!



Майстриня виготовляє основу такої ляльки з панчохи, напханої синтепоном. Методом стягування, за яким використовує голку і нитку, формує ручки, ніжки, вушка, носик, ротик, пуп на животику і відповідну міміку обличчя та настрій ляльки. Очі – це намистинки, волосся – нитки, вбрання пупса – різнобарвні дитячі шкарпетки та рукавички.



Зважаючи, що не за горами – Великдень, Валентина Сергіївна почала виготовляти великодні мотанки. Традиційно дотримується всіх вимог: в жодному разі не використовує голку, а лише тканину і нитки; основу для обличчя скручує спіраллю (символ без­кі­нечності буття) і неодмінно за рухом сонця; голівку хресто­по­дібно обмотує стрічкою.



Великодня мотанка майстрині – це українська жінка, берегиня, господиня з пишними формами, хустиною на голові і яскравим святковим вбранням. Над ними Валентина Денисюк ще працюватиме: одні ляльки триматимуть у руках вербу, інші – великодні кошики з паскою і крашанками.



Як і наші пращури, шачанка вірить, що лялька є посередником між живими та тими, хто ще народиться. Каже, що її пупси покликані виховати спокійну, врівноважену дитину, а мотанки – налаштувати власника на успіх і здоров’я, на добро і злагоду. Бо, зроблені з любов’ю, ці ляльки самі є носіями любові.



Мирослава Цюп'ях





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. знають у Шацьку і районі як талановиту народну майстриню. В її творчій колекції – картини, композиції з солоного тіста, обереги, атрибути до свят народного календаря. Утім, найбільша любов Валентини Сергіївни – це її ляльки, в виготовлення яких вкладає всю душу.Майстриня оволоділа чи не всіма можливими техніками лялькарства, - пише Район.Шацьк. Першу свою ляльку вона виготовила ще будучи дитиною. Хоч і була іграшка примі­тивною і недосконалою, бо тво­рилася із пістрявих мами­них хустин, та для пані Валентини вона – найми­ліша. Відтоді її золоті руки створили десятки ляльок – це і ляьки-Тильди, і виготовлені з глини, солоного тіста та пластиліну, і рекордсмени: метрового зросту козак та україночка, і сакральні – ляльки-мотанки.Майстриня завжди працює з гарним настроєм, бо знає, що позитивна енергія і добрі думки обов’язково відобразяться на майбутньому власникові ляльки. Мотанка з дитинкою в руках – призведе до поповнення в сім’ї; пара ляльок – оберігатиме подружжя і їхнє почуття; мотанка з натурального текстилю – благодійно впливатиме на психіку і здоров’я дитини, яка буде нею гратися.Нещодавно в оселі Валентини Денисюк з’явилися «нові мешканці». Це пупси – позитивні, м’якенькі, усміхнені і набурмосені, з рожевими щічками і голенькими животиками, з волоссячком на голові і без. На них неможливо дивитися без усмішки, їх хочеться брати до рук і гратися, поринаючи в дитинство!Майстриня виготовляє основу такої ляльки з панчохи, напханої синтепоном. Методом стягування, за яким використовує голку і нитку, формує ручки, ніжки, вушка, носик, ротик, пуп на животику і відповідну міміку обличчя та настрій ляльки. Очі – це намистинки, волосся – нитки, вбрання пупса – різнобарвні дитячі шкарпетки та рукавички.Зважаючи, що не за горами – Великдень, Валентина Сергіївна почала виготовляти великодні мотанки. Традиційно дотримується всіх вимог: в жодному разі не використовує голку, а лише тканину і нитки; основу для обличчя скручує спіраллю (символ без­кі­нечності буття) і неодмінно за рухом сонця; голівку хресто­по­дібно обмотує стрічкою.Великодня мотанка майстрині – це українська жінка, берегиня, господиня з пишними формами, хустиною на голові і яскравим святковим вбранням. Над ними Валентина Денисюк ще працюватиме: одні ляльки триматимуть у руках вербу, інші – великодні кошики з паскою і крашанками.Як і наші пращури, шачанка вірить, що лялька є посередником між живими та тими, хто ще народиться. Каже, що її пупси покликані виховати спокійну, врівноважену дитину, а мотанки – налаштувати власника на успіх і здоров’я, на добро і злагоду. Бо, зроблені з любов’ю, ці ляльки самі є носіями любові.Мирослава Цюп'ях

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