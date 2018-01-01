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Як добре ви знаєте Любешівський район. ТЕСТ

Як добре ви знаєте Любешівський район. ТЕСТ
Любешівщський район – регіон, який приваблює своєю самобутністю і захоплює історичною значимістю.

Це неймовірний край зі своїми рекордсменами, природними особливостями та легендами. Район.Любешів знайшов цікаві факти і пропонує перевірити свої знання про Любешівський район.








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Теги: тест, варте уваги, Любешівський район
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