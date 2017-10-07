Іноземці поповнили лави аспірантів СНУ

з викладачами

з деканом

з науковаими керівниками

Закаріа Каулібалі

Марта Шимулені Слоулі

Шейх Тідан Самб

У лютому лави аспірантів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі України поповнилися новими представниками.Троє випускників-іноземців факультету виявили бажання продовжити навчання у волинському виші. Загалом університет здійснює підготовку 5 іноземних аспірантів.Цього року факультет міжнародних відносин уперше випустив групу іноземних студентів з англомовним курсом навчання. Випускники обрали для себе продовження навчання в аспірантурі за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань «Міжнародні відносини». Успішно склали іспит зі спеціальності та іноземної мови і з 1 березня розпочинають активне навчання.Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу керуватиме підготовкою іноземних аспірантів. Шейх Тідан Самб (Сенегал) керівником обрав д.політ.н., проф., завідувача кафедри Антоніну Митко та досліджуватиме питання міжнародної безпеки на Близькому Сході. Закаріа Коулібалі (Сенегал) разом з науковим керівником к.політ.н., доц. Євгенією Вознюк вивчатимуть сучасні інструменти ведення дипломатичної діяльності. Марта Шимулені Слоулі – представниця Намібії, під керівництвом д.політ.н., проф. Наталії Карпчук займатиметься науковою розвідкою зовнішньополітичних комунікативних технології країн Південної Африки.У кожного із них багато причин залишитися в Україні та продовжити навчання, про що вони розповіли виданню.Головним мотиваційним чинником мого приїзду в Україну для досягнення ступеня в галузі міжнародних відносин є те, що курс «Міжнародні відносини» не пропонується місцевими університетами моєї країни. Чому я вирішив навчатися в Україні, а не в інших країнах? На це є декілька причин.По-перше, Україна давно підтримує відносини з країнами Західної Африки, була однією з країн серед інших держав колишнього СРСР, яка підтримала африканські країни під час боротьби за незалежність, пропонуючи навчання військовослужбовців та лікарів. Таким чином, існує політична близькість між країнами Західної Африки та Україною.По-друге, в Сенегалі є багато агентств, які набирають студентів для навчання в Україні. Сенегальські студенти навчаються на різних курсах, спеціальностях, але вони задоволені навчанням в Україні через якість освітніх послуг, вартість навчання та відносний спокій в країні.По-третє, я завжди мріяв про навчання в галузі міжнародних відносин, щоб представляти інтереси моєї країни та Африканського континенту в цілому. Мій вибір був обумовлений тим чинником, що для захисту інтересів сенегальців та інтересів Африки в цілому треба вивчати міжнародні відносини, політику, економіку та багато інших чинників взаємодії на світовій арені. Це забезпечить активну участь на платформах та переговорах на континентальному та міжнародному рівнях, спрямованих на боротьбу з бідністю та з економічною несправедливістю на континентальному рівні, і тим самим сприяти демократії шляхом рівномірного розподілу ресурсів.Вважаю за честь продовжити навчання на факультеті міжнародних відносин. Радий, що кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу погодилася нас прийняти на навчання для отримання ступеня доктора філософії.На мій вибір України для здобуття вищої освіти вплинули декілька факторів. Україна є однією з країн Східної Європи, яка має багатолітню історію системи освіти та науки. Країна є розвиненою з точки зору сучасних технологій, порівняно з Сенегалом та більшістю африканських країн надає кращі можливості для випускників. Навчання в Україні є стабільним та врегульованим: у порівнянні з Сенегалом тут немає студентських страйків пов’язаних з порушеннями прав студентів. Українські університети доступні, надають можливість вивчати додаткові іноземні мови, такі як англійська, російська, німецька, польська тощо. Історія, релігія, культура, мова, географічне розташування країни — центр Європи, цікавлять іноземних студентів, викликають бажання вивчати країну та її місце у світі.Після здобуття вищої освіти в Україні зі стандартним рівнем спеціалізації, я можу знайти хорошу роботу з дуже високим рівнем зарплати в Сенегалі. Інтелектуальна діяльність людини в Африці визначає її дохід заробітної плати, тобто чим вищу має кваліфікацію, тим більше отримуєш винагороди. Хоча в Україні це, на жаль, зовсім навпаки...Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки у м. Луцьку – найвідоміший виш Волинської області. Область є прикордонною з Європейським Союзом. Університет надає визнану якістю знань, відзначається професіоналізмом його професорів та персоналу. Він відкритий для світу і приймає студентів всіх національностей без дискримінації. Виш має налагоджені контакти з національними та європейськими університетами, академіями, науково-дослідними організаціями тощо.Мій інтерес до міжнародних відносин є результатом моїх бакалаврських студій. Після навчання у магістратурі я мав сильне бажання продовжити навчання як докторант. Я завжди хотів подорожувати по всьому світу, я вважаю, що ця спеціальність відкриває нам світ і надає дипломатичні привілеї.Міжнародні відносини – це курс, який заохочує студентів до відкритості в розумінні того, як держави взаємодіють на різних рівнях політичному, соціально-економічному й ін. Я завжди мріяла продовжувати навчання у сфері міжнародних відносин за межами моєї країни, щоб найкраще представляти інтереси моєї держави – Намібії та Африканського континенту в цілому. Для захисту інтересів моєї Намібії та інтересів Африки, потрібно вивчати міжнародні відносини, міжнародну політику та економіку.Синергія та спільні дії допоможуть вести спільну політику та забезпечити її реалізацію на глобальному рівні. Все це може відбутися лише завдяки активній взаємодії держав, які входять до складу Африканського співтовариства та розвитку (САДК). Вірю у силу колективних зусиль через регіональні та міжнародні організації, такі як Економічне співтовариство західноафриканських країн (ЕКОВАС), Організація Об'єднаних Націй тощо.Для мене навчання має велике значення, мені подобається займатися проблематикою міжнародних відносин, хотіла навчатись за кордоном. Це була ще одна причина приїхати до Україну, подати заявку до Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Процес був тривалим, а після отримання позитивної відповіді про прийняття справа пішла швидше, особливо якщо ви знаєте, що університет, у якому ти плануєш навчатися, допомагає тобі.Тож моє прагнення до вивчення міжнародних відносин в Україні базується на моїх інтересах, моїй мрії про процвітання африканського континенту і моєму розумінні того, що український університет забезпечить платформу для вивчення дипломатичного «мистецтва», яке стане засобом досягнення моїх прагнень зробити світ кращим.