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У Києві вандали понищили пам'ятник Лесі Українці

У Києві вандали понищили пам'ятник Лесі Українці
У Києві невідомі вандали відламали від пам'ятника Лесі Українці елементи декору.

"Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому цвинтарі прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту", - пише в Facebook голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський.

"І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі. Яка мерзота це вчинила?.. Чия рука осквернила пам’ять геніальної Лесі?.."

"Керівництво Національної спілки письменників України готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування цього злочину. Також ми будемо звертатися до Міністерства культури з клопотанням щодо відновлення пам’ятника".

У Києві вандали понищили пам'ятник Лесі Українці
У Києві вандали понищили пам'ятник Лесі Українці

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Теги: Київ, вандали, Леся Українка
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