Назвали найбільшу проблему Волинської митниці
Сьогодні, 07:15
Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький каже, що головна проблема для відомства - забезпечити ритмічність митного оформлення.
"Як забезпечити ритмічність митного оформлення? Для митниці погано, коли кілометрові черги товарів чекають на оформлення, і не менш погано, коли нема ні черги, ні товару. З пустого місця, з нуля не збереш податків у бюджет", - сказав керівник митниці в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Стихійність, неорганізованість, хаос - це зло і для грошей, які люблять тишу, і для людей, які викидають хмару негативних емоцій. Черга - це завжди передумова несправедливих рішень та підкилимних домовленостей".
"Думаємо, як так все організувати, спланувати, розмістити в просторі і часі, щоб бюджетні надходження з митниці були постійними і вагомими. А враження людей, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та користуються пунктами пропуску через державний кордон України - виключно приємними".
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"Як забезпечити ритмічність митного оформлення? Для митниці погано, коли кілометрові черги товарів чекають на оформлення, і не менш погано, коли нема ні черги, ні товару. З пустого місця, з нуля не збереш податків у бюджет", - сказав керівник митниці в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Стихійність, неорганізованість, хаос - це зло і для грошей, які люблять тишу, і для людей, які викидають хмару негативних емоцій. Черга - це завжди передумова несправедливих рішень та підкилимних домовленостей".
"Думаємо, як так все організувати, спланувати, розмістити в просторі і часі, щоб бюджетні надходження з митниці були постійними і вагомими. А враження людей, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та користуються пунктами пропуску через державний кордон України - виключно приємними".
ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю ПОВНІСТЮ
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