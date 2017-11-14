Назвали найбільшу проблему Волинської митниці

Начальник Волинської митницікаже, що головна проблема для відомства - забезпечити ритмічність митного оформлення."Як забезпечити ритмічність митного оформлення? Для митниці погано, коли кілометрові черги товарів чекають на оформлення, і не менш погано, коли нема ні черги, ні товару. З пустого місця, з нуля не збереш податків у бюджет", - сказав керівник митниці в інтерв'ю"Стихійність, неорганізованість, хаос - це зло і для грошей, які люблять тишу, і для людей, які викидають хмару негативних емоцій. Черга - це завжди передумова несправедливих рішень та підкилимних домовленостей"."Думаємо, як так все організувати, спланувати, розмістити в просторі і часі, щоб бюджетні надходження з митниці були постійними і вагомими. А враження людей, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та користуються пунктами пропуску через державний кордон України - виключно приємними".