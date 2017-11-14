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Назвали найбільшу проблему Волинської митниці

Назвали найбільшу проблему Волинської митниці
Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький каже, що головна проблема для відомства - забезпечити ритмічність митного оформлення.

"Як забезпечити ритмічність митного оформлення? Для митниці погано, коли кілометрові черги товарів чекають на оформлення, і не менш погано, коли нема ні черги, ні товару. З пустого місця, з нуля не збереш податків у бюджет", - сказав керівник митниці в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

"Стихійність, неорганізованість, хаос - це зло і для грошей, які люблять тишу, і для людей, які викидають хмару негативних емоцій. Черга - це завжди передумова несправедливих рішень та підкилимних домовленостей".

"Думаємо, як так все організувати, спланувати, розмістити в просторі і часі, щоб бюджетні надходження з митниці були постійними і вагомими. А враження людей, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та користуються пунктами пропуску через державний кордон України - виключно приємними".

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Теги: Волинська митниця, Віктор Кривіцький
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