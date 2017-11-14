У митниці Волині розповіли, як борються з корупцією на кордоні





"Боротись із корупцією покликані правоохоронні органи, які наділені для цього ресурсами і повноваженнями. Я ж роблю цілеспрямовані кроки, аби на Волинській митниці зробити це явище якомога складнішим. Маю на увазі прозорість процедур митного оформлення, чіткі регламенти роботи, за порушення яких слідує справедливе та співмірне з проступком покарання. Важлива мотивація працівників до чесного виконання посадових обов'язків", - сказав керівник митниці в Інформаційному агентству ВолиньPost.



"Чого митник схиляється до домовленостей з підприємцем? Бо багато провокацій через бажання зекономити гроші у бізнесменів, з одного боку. І неспівмірна із зарплатою інспектора спокуса швидкого заробітку. Відповідно, щоб зменшити це зло, треба під лупою контролювати кожен рух підприємця і стимулювати інспектора до чіткого виконання посадових обов'язків. А вже коли спокуса таки взяла верх - негайно виявляти факти і притягати до найжорсткішої відповідальності. І тут митниця дуже тісно співпрацює з правоохоронцями".



"Ми ретельно перевіряємо кожен сигнал. Від автоматизованої системи управління ризиками і від громадян, від підприємців і від силовиків. Повністю ризики, звісно, не зникли. Їх мінімізація й надалі залишається в моїх пріоритетах".



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"Існує чіткий зв'язок між рівнями корупції та наповнення бюджету. Чим менше грошей осідає в індивідуальній кишені, тим більше їх – у суспільному кошику. За минулий рік Волинська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 7,7 млрд гривень. Середньоденний показник надходжень склав 30,7 млн грн., що вдвічі більше 2016 року (на 55,8%, якщо бути геть точним). Вважаю такий ріст суттєвим і добрим індикатором протидії корупції".



"Так само середній розмір зарплати на Волинській митниці у 2017 році зріс на 91%. Цей фактор я теж відношу до кроків з протидії корупції. Працівник має цінувати своє робоче місце і боятись втратити той рівень добробуту, який це робоче місце дає".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький розповів, як його відомство бореться з корупцією на кордоні."Боротись із корупцією покликані правоохоронні органи, які наділені для цього ресурсами і повноваженнями. Я ж роблю цілеспрямовані кроки, аби на Волинській митниці зробити це явище якомога складнішим. Маю на увазі прозорість процедур митного оформлення, чіткі регламенти роботи, за порушення яких слідує справедливе та співмірне з проступком покарання. Важлива мотивація працівників до чесного виконання посадових обов'язків", - сказав керівник митниці в інтерв'ю "Чого митник схиляється до домовленостей з підприємцем? Бо багато провокацій через бажання зекономити гроші у бізнесменів, з одного боку. І неспівмірна із зарплатою інспектора спокуса швидкого заробітку. Відповідно, щоб зменшити це зло, треба під лупою контролювати кожен рух підприємця і стимулювати інспектора до чіткого виконання посадових обов'язків. А вже коли спокуса таки взяла верх - негайно виявляти факти і притягати до найжорсткішої відповідальності. І тут митниця дуже тісно співпрацює з правоохоронцями"."Ми ретельно перевіряємо кожен сигнал. Від автоматизованої системи управління ризиками і від громадян, від підприємців і від силовиків. Повністю ризики, звісно, не зникли. Їх мінімізація й надалі залишається в моїх пріоритетах"."Існує чіткий зв'язок між рівнями корупції та наповнення бюджету. Чим менше грошей осідає в індивідуальній кишені, тим більше їх – у суспільному кошику. За минулий рік Волинська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 7,7 млрд гривень. Середньоденний показник надходжень склав 30,7 млн грн., що вдвічі більше 2016 року (на 55,8%, якщо бути геть точним). Вважаю такий ріст суттєвим і добрим індикатором протидії корупції"."Так само середній розмір зарплати на Волинській митниці у 2017 році зріс на 91%. Цей фактор я теж відношу до кроків з протидії корупції. Працівник має цінувати своє робоче місце і боятись втратити той рівень добробуту, який це робоче місце дає".

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