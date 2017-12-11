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Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся

Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся
Ще 28 січня на території Польщі зник громадянин України Юрій Загура.

Про це повідомив його брат у Facebook.

І ось 25 лютого він написав: "Від щирого серця дякую всім за підтримку та допомогу. Завдяки Вашій активності, небайдужості та молитвам - нам вдалося розшукати Юру. Зараз чекаємо на його швидке повернення".

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Теги: Польща, зникнення
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