Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся

Юрій Загура.



Про це повідомив його брат у Facebook.



І ось 25 лютого він написав: "Від щирого серця дякую всім за підтримку та допомогу. Завдяки Вашій активності, небайдужості та молитвам - нам вдалося розшукати Юру. Зараз чекаємо на його швидке повернення".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще 28 січня на території Польщі зник громадянин УкраїниПро це повідомив його брат у Facebook.І ось 25 лютого він написав: "Від щирого серця дякую всім за підтримку та допомогу. Завдяки Вашій активності, небайдужості та молитвам - нам вдалося розшукати Юру. Зараз чекаємо на його швидке повернення".

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