Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся
Сьогодні, 16:01
Ще 28 січня на території Польщі зник громадянин України Юрій Загура.
Про це повідомив його брат у Facebook.
І ось 25 лютого він написав: "Від щирого серця дякую всім за підтримку та допомогу. Завдяки Вашій активності, небайдужості та молитвам - нам вдалося розшукати Юру. Зараз чекаємо на його швидке повернення".
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Про це повідомив його брат у Facebook.
І ось 25 лютого він написав: "Від щирого серця дякую всім за підтримку та допомогу. Завдяки Вашій активності, небайдужості та молитвам - нам вдалося розшукати Юру. Зараз чекаємо на його швидке повернення".
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