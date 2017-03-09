вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луценко про бурштин: «Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки»

Луценко про бурштин: «Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки»
Представниця Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко вважає, що підготувати закон, який легалізує видобуток бурштину, мусить Кабінет Міністрів.

Про це вона сказала у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент.

На думку депутатки, парламент не зміг раніше ухвалити запропоновані раніше законні рішення через серйозну корупційну та криміногенні складові, які пов'язані з видобутком бурштину.

"Є великий вплив силовиків та їхніх лобістів у Верховній Раді. Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки", – каже вона.

Разом із цим, вона вважає, що пілотний проект з рекультивації пошкоджених незаконним видобутком бурштину земель, запущений КабМіном, повинен стати основою для підготовки майбутнього законодавства, яке врегулює всі питання пов'язані з "сонячним камінням".

"Це дуже складний процес, який зачіпає багато структур, відомств, обласні державні адміністрації. Цей закон мусить запропонувати Кабінет Міністрів, а не депутати", – резюмувала Луценко.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ірина Луценко, бурштин, закон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
«Це рейдерство»: луцькі рекламісти обурені підняттям тарифів на зовнішню рекламу
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головний митник Волині прокоментував проблему єврономерів
Сьогодні, 18:48
Луценко про бурштин: «Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки»
Сьогодні, 18:46
Керівник Волинської митниці розповів, що може вирішити проблему черг
Сьогодні, 17:33
Як у Луцьку 30 років тому творили величезні скульптури зі снігу. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Спецзакон через копачів бурштину на Волині не потрібен, - міністр Спецзакон через копачів бурштину на Волині не потрібен, - міністр
09 березень, 2017, 13:05
«Бурштинові закони» приймуть до кінця року, - Гунчик «Бурштинові закони» приймуть до кінця року, - Гунчик
25 липень, 2016, 19:41
На Волині хочуть узаконити правила гри для бурштиношукачів На Волині хочуть узаконити правила гри для бурштиношукачів
27 квітень, 2015, 17:59
Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Луценко. ВІДЕО Інтерв'ю «Протилежний погляд Live» з Луценко. ВІДЕО
23 лютий, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головний митник Волині прокоментував проблему єврономерів
Сьогодні, 18:48
 0
Луценко про бурштин: «Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки»
Сьогодні, 18:46
 0
Керівник Волинської митниці розповів, що може вирішити проблему черг
Сьогодні, 17:33
 0
Як у Луцьку 30 років тому творили величезні скульптури зі снігу. ФОТО
Сьогодні, 17:02
 0
Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8