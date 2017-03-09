Луценко про бурштин: «Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки»

Ірина Луценко вважає, що підготувати закон, який легалізує видобуток бурштину, мусить Кабінет Міністрів.



Про це вона сказала у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА



На думку депутатки, парламент не зміг раніше ухвалити запропоновані раніше законні рішення через серйозну корупційну та криміногенні складові, які пов'язані з видобутком бурштину.



"Є великий вплив силовиків та їхніх лобістів у Верховній Раді. Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки", – каже вона.



Разом із цим, вона вважає, що пілотний проект з рекультивації пошкоджених незаконним видобутком бурштину земель, запущений КабМіном, повинен стати основою для підготовки майбутнього законодавства, яке врегулює всі питання пов'язані з "сонячним камінням".



"Це дуже складний процес, який зачіпає багато структур, відомств, обласні державні адміністрації. Цей закон мусить запропонувати Кабінет Міністрів, а не депутати", – резюмувала Луценко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представниця Президента України у Верховній Радівважає, що підготувати закон, який легалізує видобуток бурштину, мусить Кабінет Міністрів.Про це вона сказала у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент На думку депутатки, парламент не зміг раніше ухвалити запропоновані раніше законні рішення через серйозну корупційну та криміногенні складові, які пов'язані з видобутком бурштину."Є великий вплив силовиків та їхніх лобістів у Верховній Раді. Люди не готові віддати ці легкі та незаконні заробітки", – каже вона.Разом із цим, вона вважає, що пілотний проект з рекультивації пошкоджених незаконним видобутком бурштину земель, запущений КабМіном, повинен стати основою для підготовки майбутнього законодавства, яке врегулює всі питання пов'язані з "сонячним камінням"."Це дуже складний процес, який зачіпає багато структур, відомств, обласні державні адміністрації. Цей закон мусить запропонувати Кабінет Міністрів, а не депутати", – резюмувала Луценко.

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