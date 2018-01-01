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На Сході загинув український військовий

На Сході загинув український військовий
У зоні проведення антитерористичної операції в неділю, 25 лютого, загинув український військовий, ще один дістав поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

З початку доби штаб АТО зафіксував п'ять обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків.

На луганському напрямку бойовики застосували 82-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Зайцевого. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські опорні пункти в районі Кримського та Новолуганського.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь по позиціях біля Водяного з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Біля шахти Бутівка велася стрілянина зі стрілецької зброї.

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Теги: війна з Росією
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Коментарі 1
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а те, що ви називаєте Схід, це не Україна?
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