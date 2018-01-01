На Сході загинув український військовий
25 лютий, 20:05
У зоні проведення антитерористичної операції в неділю, 25 лютого, загинув український військовий, ще один дістав поранення.
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
З початку доби штаб АТО зафіксував п'ять обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків.
На луганському напрямку бойовики застосували 82-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Зайцевого. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські опорні пункти в районі Кримського та Новолуганського.
На донецькому напрямку бойовики вели вогонь по позиціях біля Водяного з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Біля шахти Бутівка велася стрілянина зі стрілецької зброї.
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Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
З початку доби штаб АТО зафіксував п'ять обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків.
На луганському напрямку бойовики застосували 82-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Зайцевого. З гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали українські опорні пункти в районі Кримського та Новолуганського.
На донецькому напрямку бойовики вели вогонь по позиціях біля Водяного з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Біля шахти Бутівка велася стрілянина зі стрілецької зброї.
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Коментарі 1
а те, що ви називаєте Схід, це не Україна?
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