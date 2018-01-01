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Вчені: У майбутньому люди не зможуть вживати алкоголь

Вчені: У майбутньому люди не зможуть вживати алкоголь
Вчені Кейсі Елізабет Джонсон і Бенджамін Войт із Пенсильванського університету (США) висунули гіпотезу про те, що внаслідок природного відбору у людини виробиться непереносимість алкоголю.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Naked Science.

Вчені провели аналіз геномів більш як 2500 людей і виявили кілька генних мутацій, зокрема гена ADH, який кодує алкогольдегідрогеназу - фермент, що запускає окислення спиртів.

Активність алкогольдегідрогенази в організмі людини залежить від віку, статі, раси тощо. З ростом частоти і регулярності вживання алкоголю активність алкогольдегідрогенази знижується, підвищуючи ризик алкоголізму.

Джонсон і Войт припустили, що мутація цього гена може активувати "антиалкогольний захист" організму: генетичні варіації прискорюють розщеплення спиртів, людині стає зле відразу після вживання алкоголю, внаслідок чого виникає стійка непереносимість спиртного.

За такого темпу мутацій, як припускають дослідники, людство зможе повністю перемогти алкоголізм через тисячу років. Свою гіпотезу вони опублікували в журналі Nature Ecology & Evolution.

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Теги: алкоголь, наука
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