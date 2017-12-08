Луценко каже, що Саакашвілі вигідний Гриценку та Тимошенко

Ірина Луценко вважає екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі креативною та активною людиною, проте лише в питаннях критики.



Про це вона сказала у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА



"На жаль, він не розповідає, як потрібно робити реформи та не надає конструктивних пропозицій. Я думаю, що він продовжить критикувати владу з-за кордону, щоб цим користувалися його прибічники. Вони використають це все, як "лобову атаку" на владу. Саакашвілі вигідний Гриценку та Тимошенко. Тому він продовжить робити свої доволі клоунські шоу", – сказала народна обраниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представниця Президента України у Верховній Раді, народна депутаткавважає екс-президента Грузіїкреативною та активною людиною, проте лише в питаннях критики.Про це вона сказала у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент "На жаль, він не розповідає, як потрібно робити реформи та не надає конструктивних пропозицій. Я думаю, що він продовжить критикувати владу з-за кордону, щоб цим користувалися його прибічники. Вони використають це все, як "лобову атаку" на владу. Саакашвілі вигідний Гриценку та Тимошенко. Тому він продовжить робити свої доволі клоунські шоу", – сказала народна обраниця.

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