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Луценко каже, що Саакашвілі вигідний Гриценку та Тимошенко

Луценко каже, що Саакашвілі вигідний Гриценку та Тимошенко
Представниця Президента України у Верховній Раді, народна депутатка Ірина Луценко вважає екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі креативною та активною людиною, проте лише в питаннях критики.

Про це вона сказала у п'ятницю, 23 лютого, під час ефіру суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент.

"На жаль, він не розповідає, як потрібно робити реформи та не надає конструктивних пропозицій. Я думаю, що він продовжить критикувати владу з-за кордону, щоб цим користувалися його прибічники. Вони використають це все, як "лобову атаку" на владу. Саакашвілі вигідний Гриценку та Тимошенко. Тому він продовжить робити свої доволі клоунські шоу", – сказала народна обраниця.


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Теги: Міхеїл Саакашвілі
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Коментарі 1
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