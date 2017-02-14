Як зимує Луцький зоопарк. ВІДЕО

Мюслі, горішки та чай з лимоном. Такими смаколиками ласують деякі теплолюбиві мешканці луцького зоопарку у сильні морози.Адже тваринам, які звикли жити у теплих широтах, необхідно споживати поживні харчі, аби нормально почуватись, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.Як розповідає директорка звіринця Людмила Денисенко, у холодну пору вони змушені переходити на інший режим роботи. Частину теплолюбивих тварин на ніч закривають у спеціально облаштованих будиночках. А для всіх інших, кому холод не такий страшний - дають теплу воду та додаткові підстилки з сіна.Суттєвих змін зазнає раціон тварин. Щоправда, тут зважають на те, що можна споживати одним видам, а що - ні. Наприклад, єнотам, які іноді люблять поласувати м'ясом, дають сухий корм, оскільки на свіжому повітрі м'ясо одразу замерзає. Мавпам, лемурам і сурикатам спеціально готують мюслі та інші каші з сухофруктами. Змінюється і частота прийомів харчування. Якщо більшість тварин зазвичай годують двічі на день, то у морози їсти дають тричі, а то й більше. Окрім цього, регулярно поять теплою водою.Також взимку до звіринцю прилітає чимало голубів та диких качок. Птахи шукають укриття та їжу, якої тут вистачає. Працівники зоопарку жартома називають їх "незареєстрованими жителями", проте, радо підгодовують нарівні з іншими мешканцями.