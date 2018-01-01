У Луцьку затримали озброєного військового





Це трапилося 25 лютого, - повідомили в патрульній поліції.



За попередньою інформацією, 21-річний чоловік є військовослужбовцем з Володимира-Волинського.



Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.



Також 25 лютого вдень екіпаж отримав виклик, що на перехресті вулиць Конякіна-Карбишева 3 невідомих осіб несуть до пункту прийому металобрухту викрадені речі.



На місці події інформація, попередньо, підтвердилась: 3 молодиків переносили великі металеві труби, походження яких пояснити не змогли.



Патрульні встановили особи підозрюваних, двом з них по 17 років, третьому – 18.

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