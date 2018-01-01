У Луцьку затримали озброєного військового
25 лютий, 22:53
У Луцьку вулиці Боженка затримали чоловіка з предметом, схожим на газовий пістолет.
Це трапилося 25 лютого, - повідомили в патрульній поліції.
За попередньою інформацією, 21-річний чоловік є військовослужбовцем з Володимира-Волинського.
Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
Також 25 лютого вдень екіпаж отримав виклик, що на перехресті вулиць Конякіна-Карбишева 3 невідомих осіб несуть до пункту прийому металобрухту викрадені речі.
На місці події інформація, попередньо, підтвердилась: 3 молодиків переносили великі металеві труби, походження яких пояснити не змогли.
Патрульні встановили особи підозрюваних, двом з них по 17 років, третьому – 18.
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Це трапилося 25 лютого, - повідомили в патрульній поліції.
За попередньою інформацією, 21-річний чоловік є військовослужбовцем з Володимира-Волинського.
Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.
Також 25 лютого вдень екіпаж отримав виклик, що на перехресті вулиць Конякіна-Карбишева 3 невідомих осіб несуть до пункту прийому металобрухту викрадені речі.
На місці події інформація, попередньо, підтвердилась: 3 молодиків переносили великі металеві труби, походження яких пояснити не змогли.
Патрульні встановили особи підозрюваних, двом з них по 17 років, третьому – 18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
З хлібзаводу по вул. І. Франка ще не весь металобрухт вкрали ?..
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