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У Луцьку затримали озброєного військового

У Луцьку затримали озброєного військового
У Луцьку вулиці Боженка затримали чоловіка з предметом, схожим на газовий пістолет.

Це трапилося 25 лютого, - повідомили в патрульній поліції.

За попередньою інформацією, 21-річний чоловік є військовослужбовцем з Володимира-Волинського.

Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.

Також 25 лютого вдень екіпаж отримав виклик, що на перехресті вулиць Конякіна-Карбишева 3 невідомих осіб несуть до пункту прийому металобрухту викрадені речі.

На місці події інформація, попередньо, підтвердилась: 3 молодиків переносили великі металеві труби, походження яких пояснити не змогли.

Патрульні встановили особи підозрюваних, двом з них по 17 років, третьому – 18.

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Теги: патрульна поліція, пістолет
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Коментарі 1
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З хлібзаводу по вул. І. Франка ще не весь металобрухт вкрали ?..
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