Чарівна природа Шацького природного парку на фото





"Справжніх любителів надзвичайної природи запрошуємо відвідати Шацький національний природний парк - найкраще місце для спокійного, тихого відпочинку. Насолоджуйтесь останніми подихами зими, ловіть чарівні моменти на фото та в душі, бо вони – неповторні!", - йдеться в коментарі до фото на сторінці парку в Facebook.



Автор фото - Аліна Копитко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті опублікували світлини зимового Шацького національного природного парку."Справжніх любителів надзвичайної природи запрошуємо відвідати Шацький національний природний парк - найкраще місце для спокійного, тихого відпочинку. Насолоджуйтесь останніми подихами зими, ловіть чарівні моменти на фото та в душі, бо вони – неповторні!", - йдеться в коментарі до фото на сторінці парку в Facebook.Автор фото - Аліна Копитко.

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