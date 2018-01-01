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Чарівна природа Шацького природного парку на фото

Чарівна природа Шацького природного парку на фото
В інтернеті опублікували світлини зимового Шацького національного природного парку.

"Справжніх любителів надзвичайної природи запрошуємо відвідати Шацький національний природний парк - найкраще місце для спокійного, тихого відпочинку. Насолоджуйтесь останніми подихами зими, ловіть чарівні моменти на фото та в душі, бо вони – неповторні!", - йдеться в коментарі до фото на сторінці парку в Facebook.

Автор фото - Аліна Копитко.


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Теги: Шацький національний природний парк, фото
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