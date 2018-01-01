Президент Польщі звинуватив українців у різанині в Гуті Пеняцькій
Сьогодні, 00:12
У неділю, 25 лютого, у Львівській області польська делегація провела жалобні заходи до 73-й річниці трагедії в селі Гута Пеняцька, яка сталася 28 лютого 1944 року.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Niezalezna.
В Україну на запрошення римсько-католицької парафії в Бродах побували віце-міністр закордонних справ Ян Дзедзичак, віце-голова Інституту національної пам'яті Кшиштоф Швагжик і голова канцелярії президента Польщі Адам Квятковський, який виступив з промовою від імені Анджея Дуди.
"Злочин геноциду, скоєний тут українськими солдатами і поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху та українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі осіб: польських жителів Гути Пеняцької, а також євреїв і біженців з інших міст Волині та Поділля, яких вони ховали", - йдеться в промові Дуди.
Польський президент наголосив, що поляки прагнуть до добрих стосунків з українцями, але майбутнє слід будувати "на основі істини, а не брехні".
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Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Niezalezna.
В Україну на запрошення римсько-католицької парафії в Бродах побували віце-міністр закордонних справ Ян Дзедзичак, віце-голова Інституту національної пам'яті Кшиштоф Швагжик і голова канцелярії президента Польщі Адам Квятковський, який виступив з промовою від імені Анджея Дуди.
"Злочин геноциду, скоєний тут українськими солдатами і поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху та українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі осіб: польських жителів Гути Пеняцької, а також євреїв і біженців з інших міст Волині та Поділля, яких вони ховали", - йдеться в промові Дуди.
Польський президент наголосив, що поляки прагнуть до добрих стосунків з українцями, але майбутнє слід будувати "на основі істини, а не брехні".
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Коментарі 1
Нехай польські брехуни знайдуть могили моїх родичів, котрі в ті часи рушили з Волині до Польщі (детальніше: "Волинь-нова" № 998 від 13.10 98 р. - "Хочу знати про долю родичів")...
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