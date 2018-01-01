Президент Польщі звинуватив українців у різанині в Гуті Пеняцькій

У неділю, 25 лютого, у Львівській області польська делегація провела жалобні заходи до 73-й річниці трагедії в селі Гута Пеняцька, яка сталася 28 лютого 1944 року.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Niezalezna.В Україну на запрошення римсько-католицької парафії в Бродах побували віце-міністр закордонних справ, віце-голова Інституту національної пам'ятіі голова канцелярії президента Польщі, який виступив з промовою від імені"Злочин геноциду, скоєний тут українськими солдатами і поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху та українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі осіб: польських жителів Гути Пеняцької, а також євреїв і біженців з інших міст Волині та Поділля, яких вони ховали", - йдеться в промові Дуди.Польський президент наголосив, що поляки прагнуть до добрих стосунків з українцями, але майбутнє слід будувати "на основі істини, а не брехні".