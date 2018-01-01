У вівторок в Україні прогнозують 20-градусні морози

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на більшості території України 27 лютого."За даними Укргідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с", - йдеться на сайті ДСНС.Зокрема, вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області очікуються сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.Температура вночі 17-22° морозу, у північній частині місцями до 25°, вдень 9-14° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.У Києві в понеділок холодно та без опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця.