У Шацьку вшанували пам'ять атовця Сергія Мокренка. ФОТО





24-річний боєць загинув 28 лютого о 10:00 в районі селища Луганське Бахмутського району Донецької області під час масованого мінометного обстрілу наших позицій, - пише



25 лютого на поминальну службу в капличці святої мучениці Тетяни УПЦ КП смт Шацьк прийшли його родичі, близькі й друзі, односельці, учасники АТО, працівники війського комісаріату та усі, хто побажав вшанувати пам’ять воїна, який віддав своє молоде життя за Україну, - йдеться на сторінці ГО «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook.



Настоятель парафії отець Роман Скірак звершив заупокійну молитву за Сергія, просячи у Господа для безсмертної душі захисника Батьківщини Милості Божої, Царства Небесного та прощення всіх його вільних і невільних гріхів.



Після молитви всі присутні попрямували до місцевої школи, де колись навчався Сергій Мокренко. Біля меморіальної дошки вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. На кладовищі отець Роман Скірак відправив поминальну службу за загиблим бійцем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скоро мине рік, як на Світлодарській дузі перестало битися серце уродженця Шацька бійця 54-ї окремої механізованої бригади Сергія Мокренка.24-річний боєць загинув 28 лютого о 10:00 в районі селища Луганське Бахмутського району Донецької області під час масованого мінометного обстрілу наших позицій, - пише Район.Шацьк 25 лютого на поминальну службу в капличці святої мучениці Тетяни УПЦ КП смт Шацьк прийшли його родичі, близькі й друзі, односельці, учасники АТО, працівники війського комісаріату та усі, хто побажав вшанувати пам’ять воїна, який віддав своє молоде життя за Україну, - йдеться на сторінці ГО «Ветерани АТО Шацького району» у Facebook.Настоятель парафії отецьзвершив заупокійну молитву за Сергія, просячи у Господа для безсмертної душі захисника Батьківщини Милості Божої, Царства Небесного та прощення всіх його вільних і невільних гріхів.Після молитви всі присутні попрямували до місцевої школи, де колись навчався Сергій Мокренко. Біля меморіальної дошки вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. На кладовищі отець Роман Скірак відправив поминальну службу за загиблим бійцем.

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