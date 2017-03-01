В Україні заборонили вакцину від кору, яка упакована в Росії





Це вказано у розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - інформує



За її даними, вакцину виробляє італійська компанія "Фидия Фармацеутици С.п.а", але упаковкою і випусковим контролем якості займається фірма з Росії ООО "Смит-Кляйн Бичем-Биомед".



Служба повідомляє, що препарат на території України перебував в обігу як "незареєстрований лікарський засіб".



Усім, хто реалізовує та застосовує лікарські засоби, Держслужба з лікарських засобів постановила невідкладно після одержання документу перевірити наявність цього препарату і вилучити його з обігу для подальшої утилізації та/або знищення.



Якщо "Приорикс" є в наявності, потрібно повідомити службу про виконання її розпорядження.



Нагадаємо, весною 2017 року в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, виготовлені в Росії, мають потрапити під санкції.



"Всі наші держзакупівлі проходять через міжнародні організації. По-перше, вони вимагають відповідності кваліфікації ВООЗ, а більшість російських ліків не кваліфіковані. По-друге, російські виробники самі не виходять на відкриті тендери", – сказала в.о. міністра.



Вона також зауважила, що зараз Державний експертний центр не має можливості проводити перевірку виробничих потужностей російських фармвиробників, відповідно не може гарантувати якість ліків виробництва РФ.



"Є дуже багато запитань до російських ліків, російських медвиробів, до їх якості та реєстрації", – додала Супрун.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україні заборонили продаж і використання вакцини від кору, паротиту та краснухи "Приорикс", яка має російську реєстрацію.Це вказано у розпорядженні Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - інформує Українська правда За її даними, вакцину виробляє італійська компанія "Фидия Фармацеутици С.п.а", але упаковкою і випусковим контролем якості займається фірма з Росії ООО "Смит-Кляйн Бичем-Биомед".Служба повідомляє, що препарат на території України перебував в обігу як "незареєстрований лікарський засіб".Усім, хто реалізовує та застосовує лікарські засоби, Держслужба з лікарських засобів постановила невідкладно після одержання документу перевірити наявність цього препарату і вилучити його з обігу для подальшої утилізації та/або знищення.Якщо "Приорикс" є в наявності, потрібно повідомити службу про виконання її розпорядження.Нагадаємо, весною 2017 року в.о. міністра охорони здоров'язаявила, що ліки та медичні вироби, виготовлені в Росії, мають потрапити під санкції."Всі наші держзакупівлі проходять через міжнародні організації. По-перше, вони вимагають відповідності кваліфікації ВООЗ, а більшість російських ліків не кваліфіковані. По-друге, російські виробники самі не виходять на відкриті тендери", – сказала в.о. міністра.Вона також зауважила, що зараз Державний експертний центр не має можливості проводити перевірку виробничих потужностей російських фармвиробників, відповідно не може гарантувати якість ліків виробництва РФ."Є дуже багато запитань до російських ліків, російських медвиробів, до їх якості та реєстрації", – додала Супрун.

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