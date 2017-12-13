У «StrikeCity» визначили найкращого гравця зими
Сьогодні, 17:45
У боулінг-клубі «StrikeCity» завершився турнір Зимового Кубку.
У фіналі грали затяті любителі активного відпочинку у суботу, 24 лютого.
Сорок гравців з міста Луцька та Волинської області взяли участь у рейтингових змаганнях. Зимовий Кубок складався з 6 рейтингових та фінального етапу. Краще за всіх свою майстерність показали та зайняли призові місця: золото - Юрій Яковлев, срібло - Петро Дусь та бронза - Роман Зрибко.
До слова, з березня «StrikeCity» матиме дві ліги – аматорську та професійну. Для того, аби взяти участь у турнірах необхідно заповнити анкету у боулінг-клубі. Тож усіх любителів цієї гри запрошують на весняні ігри.
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У фіналі грали затяті любителі активного відпочинку у суботу, 24 лютого.
Сорок гравців з міста Луцька та Волинської області взяли участь у рейтингових змаганнях. Зимовий Кубок складався з 6 рейтингових та фінального етапу. Краще за всіх свою майстерність показали та зайняли призові місця: золото - Юрій Яковлев, срібло - Петро Дусь та бронза - Роман Зрибко.
До слова, з березня «StrikeCity» матиме дві ліги – аматорську та професійну. Для того, аби взяти участь у турнірах необхідно заповнити анкету у боулінг-клубі. Тож усіх любителів цієї гри запрошують на весняні ігри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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