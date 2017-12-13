У «StrikeCity» визначили найкращого гравця зими

У боулінг-клубі «StrikeCity» завершився турнір Зимового Кубку.У фіналі грали затяті любителі активного відпочинку у суботу, 24 лютого.Сорок гравців з міста Луцька та Волинської області взяли участь у рейтингових змаганнях. Зимовий Кубок складався з 6 рейтингових та фінального етапу. Краще за всіх свою майстерність показали та зайняли призові місця: золото -, срібло -та бронза -До слова, з березня «StrikeCity» матиме дві ліги – аматорську та професійну. Для того, аби взяти участь у турнірах необхідно заповнити анкету у боулінг-клубі. Тож усіх любителів цієї гри запрошують на весняні ігри.